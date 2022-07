Fiala: Vláda schválí pomoc při ochraně slovenského vzdušného prostoru

Karlovy Vary - Česká vláda schválí pomoc při dočasné ochraně slovenského vzdušného prostoru. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). V červnu o to v Praze požádal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Do projektu se vedle Čechů zapojí také Poláci.

"Nevidím vůbec žádný problém, určitě to vláda schválí," řekl Fiala, podle kterého může Slovensko s pomocí počítat od 1. září. "Jsme připraveni technicky i kapacitně," dodal. Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) je to důkazem velmi blízkého spojenectví. Bratislava podle něj bude pomoc potřebovat minimálně rok.

"Je to i v našem zájmu. Nemůžeme dopustit, aby země, která je na hranici válečného konfliktu, (...) byla jakkoli ohrožena. Je to náš společný úkol," dodal Fiala.

Po ruské invazi na Ukrajinu začala Bratislava připravovat předčasné ukončení provozu bitevníků ruské výroby MiG-29. Slovensko si před čtyřmi lety objednalo od USA 14 stíhaček F-16. Původně se počítalo s tím, že první stroje Bratislava dostane už letos a zbytek o rok později, nakonec tomu tak bude podle dostupných informací až za dva roky. Zpoždění dodávek slovenské ministerstvo obrany zdůvodnilo problémy se subdodávkami způsobené epidemií covidu-19 i nedostatkem čipů na světovém trhu.

Česká armáda má dlouholeté zkušenosti s ochranou nebe v zahraničí, do střežení vzdušného prostoru členských států NATO se zapojuje od roku 2009. Na začátku letošního dubna české gripeny převzaly dohled nad vzdušným prostorem pobaltských zemí.