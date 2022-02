Fiala: Vláda projedná rozpočet do půlky února

Praha - Návrh státního rozpočtu projde podle premiéra Petra Fialy (ODS) vládou v první polovině února, aby rozpočtové provizorium skončilo nejpozději ke konci března. Fiala to odpověděl na dotaz ČTK k plánovanému jednání předsedů stran vládní koalice, kteří by se měli sejít dnes vpodvečer. Pracovní jednání o rozpočtu podle premiéra ministři vedou průběžně. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) doplnila, že ona jedná o pozastavení téměř pěti miliard korun na nákup pásových bojových vozidel pěchoty, protože se nezdá být reálné do poloviny roku uzavřít na jejich nákup smlouvu.

Fiala po jednání bezpečnostní rady vlády uvedl, že stále platí snaha nové vlády přijmout rozpočet s nižším schodkem, než který navrhl předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). "Musí být pod 300 miliard korun. Stále platí, že v první polovině února by měl projít vládou tak, aby provizorium skončilo nejpozději ke konci března," uvedl.

Stát nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu, protože Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí vláda ho navrhla se schodkem 377 miliard korun. V neděli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že deficit státního rozpočtu by měl být pod 280 miliard Kč. Počítá se zvýšením příjmů proti původním předpokladům o více než 61 miliard Kč, zhruba polovina ale půjde na mimořádný růst penzí, zvýšené příspěvky na bydlení kvůli rostoucím cenám energií a na větší výdaje na nemocenskou. Ministr také počítá se škrty u výdajů o 80 miliard korun.

Dnes by se měli návrhem zabývat šéfové stran pětikoalice Spolu a Pirátů a STAN. Kvůli jednání Sněmovny se podle kuloárních informací sejdou zřejmě v dolní parlamentní komoře. Předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, která je na návštěvě Bruselu, nahradí jiný zástupce TOP 09.