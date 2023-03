Fiala: Vláda počítá s úpravou valorizace i předčasných důchodů

Praha - Vláda počítá se systémovým řešením a úpravou obecného valorizačního mechanismu penzí včetně předčasných důchodů. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Spornou vládní novelu o nižším červnovém růstu penzí, kterou kvůli opozičním obstrukcím projednávala Sněmovna od úterý do soboty, je podle něj nutné přijmout kvůli nepředvídatelnému nárůstu inflace.

"Systémové řešení máme nachystané, upravíme obecný valorizační mechanismus včetně předčasných důchodů. To je nutná věc," řekl Fiala. Ti, kdo valorizační mechanismus vytvořili, si podle ministerského předsedy uměli představit maximálně pětiprocentní inflaci. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na začátku února uvedl, že návrh nového nastavení by chtěl představit do několika týdnů. Zmínil návrat k dřívějšímu mírnějšímu navyšování.

Stejně jako Jurečka i Fiala uvedl, že vláda mimořádnou valorizaci důchodů letos očekávala, ale s dopady na rozpočet pro tento rok do 20 miliard korun. Že by měly být mnohem vyšší, přes 35 miliard korun, podle něho způsobil až skokový nárost inflace mezi prosincem a lednem.

Díky jednorázovému snížení červnové valorizace stát letos ušetří zhruba 20 miliard korun. Snížení výdajů v dalších deseti letech Jurečka odhadl na 316,4 miliardy korun. "My teď musíme reagovat na mimořádnou valorizaci ve výši, ve které ji nikdo nečekal, aby nám to nenavýšilo základnu na pořád do budoucna. Teď by to bylo 35 miliard, příští rok 58 miliard. To nejde," poznamenal Fiala.

Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června. Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun. Vláda navrhla jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun. Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy Kč. Sněmovna návrh schválila v sobotu, dostane ji nyní k projednání Senát a následně k posouzení prezident.

Penze se skládají ze dvou částí. Solidární pevná výměra je stejná pro všechny a zásluhový procentní díl odráží odpracovanou dobu, odvody z výdělků a počet vychovaných dětí. Důchody se valorizují vždy od ledna o růst cen a od roku 2018 o polovinu růstu reálných mezd, do té doby to bylo o třetinu růstu. Přidávaná částka se rozloží mezi zásluhový a solidární díl, který musí odpovídat deseti procentům průměrné mzdy. Mimořádně se pak důchody zvedají, pokud ceny od posledního navýšení vzrostly aspoň o pět procent. O tolik, o kolik se zdražilo, se upraví zásluhový díl důchodu. Lidé s vyšší penzí si tak polepší víc.

Fiala doufá, že vznikne nová forma spolupráce ve Sněmovně mezi koalicí a opozicí

Fiala doufá, že páteční jednání poslaneckých klubů, kterým se odblokovala schůze o sporné vládní novele o nižším červnovém růstu penzí, povede k nové formě spolupráce ve Sněmovně mezi koalicí a opozicí. Jednání předsedu vlády naplnilo opatrným optimismem, že se podaří vrátit k přiměřeným pravidlům.

Novelu, která od června zvýší důchody místo předpokládaných 1770 korun o 760 korun, v sobotu po několikadenních obstrukcích opozice schválila dolní komora, nyní ji k posouzení dostane Senát. O tom, zda novelu případně podepíše, nebo vrátí poslancům, bude už rozhodovat nový prezident Petr Pavel. Novelu prosadila vládní koalice po rozsáhlých obstrukcích opozice, schůze trvala přes 97 hodin.

Podle Fialy se s opozičními hnutími ANO a SPD nedalo domluvit, nerespektují se pravidla. Existuje souboj mezi demokratickými stranami a populisty a extremisty, kteří se nesmířili s výsledkem voleb a snaží se to přenést do Sněmovny tak, že zablokují legislativní proces a jednání dolní komory Parlamentu, řekl premiér.

Všechno je podle premiéra otázkou přiměřenosti. Koaliční většina ve Sněmovně musí mít šanci prosazovat vůli voličů, uvedl. Zároveň Fiala chápe, že je nutné hájit i práva opozice, aby měla možnost se vyjádřit. Sněmovna podle ministerského předsedy do jisté míry funguje na gentlemanských dohodách, k nimž by se mělo vrátit.

Sněmovna v pátek v noci zrušila své rozhodnutí omezit dobu pro řečníky s přednostním právem vystoupit. Součástí dohody poslaneckých frakcí bylo i to, že o míře valorizace důchodů se bude hlasovat v sobotu od 08:00. Opoziční poslanci se poté vzdali části úprav k novele. "Páteční noční jednání mě naplnilo opatrným optimismem, že i opozice si uvědomuje, že tímto ničeho nedosáhnou, že to není cesta," uvedl.

Fiala připomněl, že koaliční poslanci připravili úpravu sněmovního jednacího řádu, jež nyní dostaly opoziční kluby a na níž se bude hledat shoda.