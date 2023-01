Fiala: Vláda nechystá změny ministrů, zvažuje změnu DPH i snížení deficitu

Praha - Vláda zvažuje změnu daně z přidané hodnoty (DPH), při uvažovaných úpravách se ale kabinet chce podle premiéra Petra Fialy (ODS) vyvarovat zásadních skoků. V rozhovoru s ČTK ministerský předseda uvedl, že ekonomičtí experti nyní propočítávají dopady případných změn. Osobně si myslí, že dvě sazby by prostředí zpřehlednily, zjasnily a přinesly by větší stabilitu. Fiala v souvislosti s připravovanou revizí programového prohlášení neplánuje změny ministrů či výměny úřadů mezi jednotlivými stranami vládní koalice.

Ale musíme se současně dívat, abychom někomu nezkomplikovali život, a na státní rozpočet, protože DPH je důležitý zdroj příjmů státního rozpočtu, ani to nemůžeme ohrozit, konstatoval premiér. Potvrdil, že vláda chce letos přinést návrh důchodové reformy a pracovat na snížení rozpočtového deficitu v příštím roce.

Podle deníku Právo ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvažuje o tom, že místo dvou snížených sazeb 10 a 15 procent by měla být od příštího roku pouze jedna, ve výši 13 nebo 14 procent. Nová jediná snížená sazba by měla existovat vedle základní sazby DPH ve výši 21 procent, která platí pro většinu zboží a služeb. Při zvažování změny se vláda podle Fialy také posoudí příklady některých zemí, které DPH na určité produkty dočasně snížily nebo zrušily, pak ale samy zjistily, že dopady na rozpočet jsou příliš vysoké.

"Chceme se vyvarovat nějakým skokům a chceme to opravdu důkladně propočítat. Musíme se bavit o tom, co by to přineslo, jak to bude vypadat, a musíme o tom vést taky důkladnou debatu v koalici. To že ODS dlouhodobě chtěla zjednodušit sazby DPH je pravda, ale musíme pro to mít většinu a musíme si být jisti dopady," uvedl.

Fiala také potvrdil plán vlády v příštím roce snížit strukturální deficit o 70 miliard korun, a to při použití katalogu Národní ekonomické rady vlády (NERV), který například navrhuje omezit dřívější penze, zpomalit valorizaci, zrušit výchovné, pokračovat od 30. let v posouvání důchodového věku podle prodlužování života či podpořit spoření. Týmy vládních expertů a politiků se nyní podle Fialy zabývají tím, které ty věci jsou možné a které jsou rozumné, přičemž ve hře jsou vedle návrhů NERV i další.

"Musíme opravdu vyvažovat na jedné straně někdy až striktní požadavek rozpočtových jestřábů, kteří říkají, za každou cenu prostě snižte významně ty deficity a nejlepší by byl hned vyrovnaný rozpočet, a na druhé straně je opozice, která by rozdala úplně všechno a dluh by byl jakýkoliv a je všechno jedno," popsal premiér. Snížení deficitu je podle něj velká hodnota, protiinflační opatření a cesta, kterou vláda chce jít. Současně za velkou hodnotu označil sociální smír a udržení toho, že se lidé nedostanou do velkých existenčních problémů.

"Chceme hledat cesty, jak dosáhnout toho, aby stát byl štíhlejší, ale nebyl slabší, aby byl opravdu silný, efektivní, ale nevydával peníze tam, kde nemusí, a nespotřebovával je zbytečně na svůj chod," uvedl Fiala.

V případě důchodové reformy, kterou plánuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představit na podzim, chce premiér, aby vláda přišla s něčím, co bude stát schopen lidem garantovat na dlouho. Debatu je podle Fialy třeba vést odpovědně, proto se chce vyvarovat jednoduchých návrhů, jako je zvýšení věku pro odchod do důchodu samo o sobě. "To je úvaha, o které se pojďme bavit. Ale co to bude znamenat? Jsme schopni tohle udělat ve všech profesích? Všichni cítíme, že asi ne, že jsou profese, kde ti lidé prostě nemohou pracovat vlastně déle a tak dál. A to se tam všechno do té debaty musí zahrnout a pak ta debata začne mít smysl," popsal. Počítá s debatou při přípravě návrhu, projednáním v koalici a později i s opozicí.

V úvahu hodlá vzít výsledky práce expertních rad z minulých let i rizika, která by přineslo prosazení návrhu bez širší podpory opozice. "Nezačínáme z nuly. Vždyť ty debaty se tady vedou řadu let. Byla tu i komise, jsou tu další. Pracuje se na tom. Tak teď je potřeba dát tomu nějaký řád, dostat to do nějakých výsledků a o těch se začít seriózně bavit a dospět k nějakému řešení," shrnul.

Fiala nechystá změny ministrů ani výměny úřadů mezi koaličními stranami

Fiala v souvislosti s připravovanou revizí programového prohlášení neplánuje změny ministrů či výměny úřadů mezi jednotlivými stranami vládní koalice. ČTK v rozhovoru řekl, že nic takového se nechystá. Revize vládního programu je podle něj nutná kvůli válce na Ukrajině a jejím důsledkům, se kterými se při práci na původní verzi nemohlo počítat.

Programové prohlášení by vláda měla revidovat do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Podle Fialy však úprava nijak nesouvisí se změnami v obsazení vlády, které řeší koaliční smlouva. "Programové prohlášení se týká programu. Personální změny nebo výměny mezi jednotlivými stranami neplánujeme," uvedl. Připustil, že v médiích čte často i velmi konkrétní spekulace o změnách ministrů. "Ale skutečně to není předmětem našich debat a nic takového se nechystá," řekl.

Kabinet chce podle něj při pracích na revizi programového prohlášení projít, co se podařilo splnit, co je nutné urychlit, ale také realisticky zhodnotit harmonogram prací. "Toto všechno bychom dělali v každém případě, tak to má být," uvedl. Nutnost výrazněji přepracovat závazky kabinetu však způsobila ruská invaze na Ukrajinu z loňského roku.

"Nikdo nemohl vědět, co se stane. Hodně to změnilo situaci v Evropě, výzvy, kterým čelíme, i to, co je potřeba řešit. Proto se chceme na programové prohlášení podívat z toho hlediska, jestli třeba už něco není realistické, něco nemáme přidat," uvedl. Nepůjde o nové programové prohlášení, ale realistický pohled na to, co válka na Ukrajině změnila, konstatoval.

Kabinet podle Fialy funguje jako tým. "Projevuje se to v řadě věcí - v přípravě rozpočtu, ve způsobu komunikace a dalších věcech," uvedl. Výhrady říká Fiala přímo ministrům. Dodal, že nemá potřebu jim je vzkazovat přes média. "To není můj politický, ani lidský styl, abych to tímto způsobem komentoval," doplnil. Připomněl také své bilanční návštěvy na jednotlivých úřadech, které by měl dokončit zhruba do měsíce.

Ve vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN se daří překonávat rozdílné zájmy a pozice stran ve prospěch občanů, uvedl Fiala. "Myslím, že veřejnost má možnost srovnávat, jak jednotlivé vlády fungovaly a jak funguje naše vláda," doplnil. Na všech podstatných věcech se podle něj dosud pětikoalice shodla, nevede "žádné bratrovražedné boje a politické přestřelky".

Fiala vyzdvihl i to, že koalice se nedopouští zmateného vyjadřování, které vyčítal předchozímu kabinetu ANO a ČSSD. "Jsem přesvědčen, že občany nezajímá, jak se mezi sebou hádáme, ale občany zajímají výsledky, to, co pro jejich životy znamenají vládní rozhodnutí, jakým způsobem vedeme Českou republiku a kam," uvedl. Kabinet by neměl zneklidňovat veřejnost různými neověřenými informacemi o věcech, které ještě nejsou rozhodnuté, dodal.