Fiala: Vláda nechce zvýšit deficit navrhovaného rozpočtu nad 270 mld. Kč

Praha - Vláda nemá v úmyslu zvyšovat deficit státního rozpočtu plánovaný na 270 miliard korun, řekl po dnešním bilančním jednání na ministerstvu obrany premiér Petr Fiala (ODS). Kabinet zahájil debatu o návrhu ministerstva financí ve středu a podle plánu ji přerušil, dopracovat předlohu a poslat ji poslancům by mohl za týden. Ministři avizují, že mimo jiné kvůli vládní pomoci s rostoucími cenami energií ještě návrh dozná změn.

Fiala uvedl, že schodek ve výši 270 miliard korun není něčím, z čeho by měla vláda radost, je to ale realita. "Neplánujeme, že bychom deficit nějakým způsobem zvyšovali, 270 miliard je něco, co opravdu chceme dodržet," řekl. Kabinet chce dál pracovat na zastavení obrovského zadlužování především z posledních dvou let předchozí vlády Andreje Babiše (ANO), které je i jedním ze zdrojů inflace, doplnil.

Jednání o rozpočtu na příští rok zahájil kabinet ve středu. Podle stávajícího návrhu by stát mohl příští rok hospodařit s příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu. Ministři však chtějí do příštího týdne návrh upravovat, počítají se změnami na straně příjmů i výdajů.

Sněmovna aktuálně projednává novelu letošního rozpočtu, podle které by se měl letošní deficit zvýšit na 330 miliard korun. Kabinet tím reaguje na situaci vyplývající z ruské agrese vůči Ukrajině i vysoký růst cen energií.