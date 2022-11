Fiala: Vláda nebude snižovat počty policistů jen kvůli zlepšení rozpočtu

Praha - Vláda nebude snižovat počty policistů jen kvůli tomu, aby zajistila snížení výdajů státního rozpočtu. Před rozhodnutím o takovém kroku bude nutné prověřit, jaké by byly jeho dopady. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Omezení počtu policistů je jedním z návrhů, které představila Národní ekonomická rada vlády (NERV) s cílem snížit strukturální deficit rozpočtu.

"Logika tohoto konkrétního návrhu, jak ho předložila Národní ekonomická rada vlády, vychází ze srovnání počtu policistů na počet obyvatel," řekl Fiala. Podle něj je ale potřeba zohlednit i skutečnost, že část činností, které v Česku vykonávají policisté, mají v jiných zemích na starosti civilní zaměstnanci.

"Neuděláme žádné škrty jen proto, abychom spravili rozpočet, aniž bychom si byli vědomi všech dopadů, jaké by toto rozhodnutí mělo," zdůraznil Fiala. Podle něj je sice důležité snižovat rozpočtové schodky, ale zároveň je nutné zajistit, aby stát plnil své funkce a chránil bezpečnost občanů.

NERV předložil vládě dvě desítky opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu, která by měla zajistit snížení strukturálního schodku. Mezi návrhy jsou plány na zvýšení daní, zvýšení věku pro odchod do důchodu, omezení některých státních podpor, snížení počtu policistů nebo slučování malých obcí. Celkem by opatření mohla snížit deficit rozpočtu zhruba o 200 miliard korun. V letošním roce plánuje Česko hospodaření se schodkem 375 miliard korun, v příštím roce se schodkem 295 miliard korun.

Fiala dnes řekl, že vláda se bude všemi návrhy NERV zabývat na počátku příštího roku, vyhodnotí jejich dopady a zváží, jaká opatření jsou pro Česko vhodná. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden uvedl, že chce na jaře předložit soubor opatření, která by od roku 2024 snížila strukturální deficit o jedno procento HDP, tedy zhruba o 70 miliard korun.