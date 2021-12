Fiala: Vláda musí rozpočet předělat a dát signál, že chce něco dělat s inflací

Praha - Státní rozpočet na příští rok je podle premiéra Petra Fialy (ODS) potřeba přepracovat i proto, aby vláda dala signál, že stát chce něco dělat s inflací. Ministerský předseda to dnes řekl v rozhovoru televizi CNN Prima News.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) navrhl rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nastupující vláda chce deficit snížit pod 300 miliard omezením výdajů; zvýšení daní odmítá. Fiala na pátečním prvním zasedání nového kabinetu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN zadal ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi (ODS), aby vypracoval harmonogram projednávání rozpočtu a pravidla pro fungování státu v rozpočtovém provizoriu.

"Rozpočet, který připravila předcházející vláda, musíme přepracovat i z jednoho prostého důvodu. Je potřeba dát jasný signál, že vláda, stát chce něco dělat s inflací, proto není možné mít rozpočet s tak vysokým deficitem. Musíme ho snížit a vyslat společnosti signál, že vláda bere inflaci vážně a chce s ní něco dělat," poznamenal Fiala.

Inflace v listopadu zrychlila meziroční růst na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Šestiprocentní růst spotřebitelských cen zaznamenalo Česko naposledy v říjnu 2008. Aktuální vývoj nejvíce ovlivnily ceny v dopravě. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Sněmovna nový rozpočet do konce roku neschválí, Česko tak bude na počátku příštího roku hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Podle dřívějšího Stanjurova vyjádření bude rozpočtové provizorium nejdéle do března. V pátek po uvedení do funkce potvrdil, že vláda podle něj připraví návrh rozpočtu na příští rok zhruba do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února.