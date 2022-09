Fiala: Vláda bude muset hledat systémové řešení podpory krajských nemocnic

Liberec - Vláda bude muset hledat systémové řešení ohledně podpory investic nestátních krajských nemocnic. Uvedl to premiér Petr Fiala (ODS) při návštěvě liberecké nemocnice v souvislosti s výstavbou centra urgentní péče, kterou nemocnice připravuje. Rychlé řešení ale podle něj kraje čekat nemohou.

"Určitě do budoucna se musíme zamyslet nad nějakým systémovým krokem, protože stížnost na to, že krajské nemocnice jsou často především při investicích v nevýhodě a nemají takové možnosti, jak se infrastrukturně rozvíjet jako státní nemocnice, tak tu výhradu často slýchám," řekl premiér. Rychlé řešení ale podle něj kraje, kde fakultní nemocnice nejsou, očekávat nemohou. "To je otázka asi nejspíš měsíců nebo i let," dodal Fiala.

Akcionáři Krajské nemocnice Liberec (KNL) jsou Liberecký kraj a města Liberec, Turnov a Frýdlant. Výstavbu nového pavilonu s parkovacím domem s odhadovanou cenou do 3,2 miliardy korun bez DPH budou platit akcionáři a nemocnice, bez podpory státu, což vedení nemocnice nepovažuje za spravedlivé. "My bychom byli rádi, kdyby systém financování byl vyrovnanější vůči nestátním zdravotnickým zařízením, protože tady evidentně jsou zvýhodňovány fakultní nemocnice a vůbec státem přímo řízené organizace ve zdravotnictví," řekl generální ředitel KNL Richard Lukáš.

Podle Lukáše plní tyto nemocnice stejnou funkci jako fakultní v krajích, kde nejsou státní nemocnice. To se týká osmi krajů, fakultní jsou kromě Prahy jen v Brně, Plzni, Ostravě, Hradci Králové a Olomouci.