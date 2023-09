Fiala: Větší tempo konsolidace by víc dopadlo na lidi a omezilo investice

Praha - Rychlejší tempo konsolidace veřejných financí by nutně znamenalo větší dopad na občany a také snižování tempa investic, sdělil ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Reagoval tak na úterní vyjádření prezidenta Petra Pavla, že konsolidace není tak razantní, jak by bylo potřeba. Podle hlavy státu by měl být balíček tvrdší. Fiala celkově chápe Pavlovo vyjádření jako podporu vlády v její snaze ozdravit státní finance.

Pavel při návštěvě Jihomoravského kraje řekl, že kroky Fialovy vlády nejsou tak razantní, jak by bylo potřeba. Konsolidační balíček by měl být tvrdší. "Balíček už teď vyvolává tolik kontroverzí, že vláda asi nenajde vůli, aby příští rok přišla s dalším balíčkem. Ale jinak to nepůjde," řekl Pavel. Za rozumnější by považoval udělat balíček tvrdší a lidem vysvětlit, že příští dva roky budou obtížné.

Fiala ČTK sdělil, že slova bere jako podporu vlády v její snaze ozdravit státní finance i přes tvrdý odpor opozice. "Pan prezident jistě ví, že koalice vyjednala dobrý kompromis. Závazek šetřit na provozu státu má ve svém vládním prohlášení na celou dobu svého mandátu. Zároveň se snažíme, aby tato opatření byla co nejvíce sociálně citlivá," uvedl. Rychlejší tempo konsolidace by podle něj víc dopadlo na občany a znamenalo by také snižování investičního tempa.

Úsporný balíček má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. Předloha přináší zejména některé daňové změny. V příštím roce by podle vlády měla pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Opozice tvrdí, že balíček je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit zrychlení inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon.