Fiala: V podmínkách ČR je potravinová soběstačnost nereálná

České Budějovice - Potravinová soběstačnost je v podmínkách České republiky nereálná vzhledem k propojenosti světa. Je proto třeba se zaměřit na potravinovou bezpečnost, například stav zásob. Premiér Petr Fiala (ODS) to dnes uvedl v úvodu agroveletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Na zahájení vystoupil také bývalý prezident Václav Klaus, podle kterého je současná míra inflace důsledkem nezodpovědných kroků vlád, které vytváří obrovské deficity státních rozpočtů.

Dopady válečného konfliktu na Ukrajině na české zemědělství lze podle Fialy jen odhadovat. Zvyšují se ceny vstupů, ale současně roste v zahraničí poptávka a tím i hodnota zboží, konstatoval. Na rostoucí ceny vstupů, které mohou vést i ke zkrachování některých firem, poukazovali na výstavě zástupci zemědělců i potravinářů.

Česko se bude podle Fialy dlouho potýkat s riziky, které vyplývají z konfliktu v místech, odkud proudí obilí nejen na evropský kontinent a hlavně Afrika je na nich závislá. Podle premiéra je nemožné, aby bylo Česko potravinově nezávislé. Zákazník to podle něj není připraven zaplatit. Produkty ze zahraničí podle něj přinášejí větší výběr a nižší ceny. "Hlasují zákazníci tím, že si vybírají zboží," uvedl.

Zcela soběstačné bylo Česko podle posledních údajů Českého statistického úřadu za rok 2020 pouze ve třech skupinách potravin - hovězím mase, mléce a mléčných výrobcích a cukru. U těchto potravin by podle statistiků pokryla jejich výroba v Česku více než 100 procent spotřeby lidí v zemi. Vysoká, ačkoli ne stoprocentní byla ještě soběstačnost například u sýrů a tvarohů a rovněž u vajec, kde se v roce 2020 blížila 90 procentům. Třeba u chleba byla soběstačnost ale jen na méně než 60 procentech a u pšeničného pečiva a vepřového masa těsně nad 40 procenty. Nejnižší byla u rajčat, kde tuzemská produkce nepokryla ani pětinu spotřeby v Česku.

Prezident Miloš Zeman během zahájení poblahopřál zemědělcům k dobré úrodě. Zmínil, že se často setkává se spory mezi zastánci velkých a malých zemědělských podniků. "Myslím si, že daleko důležitější rozdíl je mezi dobrým a špatným podnikem. Snažme se tedy podporovat ty dobré a pokud jde o ty špatné, přinutit je k bankrotu, aby jejich podniky převzali ti, kdo umí zemědělské podniky řídit," řekl.

Klaus během svého projevu zdůraznil, že vysokou inflaci podle něj nezpůsobují zemědělci nebo potravináři zvyšováním cen. "Tu způsobila nezodpovědnost vlád, které roztáčejí obří deficity státních rozpočtů, způsobilo to nadměrné tisknutí peněz centrálními bankami, způsobila to zelená ideologie EU a její Green Deal a přidává se k tomu nešťastná a tragická válka na Ukrajině," řekl. Zmínil také, že veletrh je příležitost poděkovat zemědělcům za náročnou celoroční práci, která se nedá "odinternetovat" prací z domova. "Patřím ke generaci, která pamatuje samovazy, snopy, panáky, mlátičky. Dnes je to jiné, ale smysl a význam dnešního dne je stále stejný," dodal.

Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Loni ji navštívilo 97.500 lidí. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních.