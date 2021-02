Fiala: V pandemickém zákonu je nutné opravit legislativní chybu

Praha - V pandemickém zákonu je nutné v Senátu opravit legislativní chybu ministerstva zdravotnictví, řekl po dnešním jednání vlády s opozicí novinářům předseda ODS Petr Fiala. Opoziční strany podle něj jednají se svými senátory, aby měnili předpis jen tam, kde je to nutné. Lídři koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nehodnotili dnešní on-line schůzku s vládou příliš příznivě. Novinářům ve Sněmovně řekli, že mezi ministry pozorovali nesoulad a čekali větší vizi pro další boj s epidemií covidu-19.

Fiala odmítl, že by opoziční strany nedodržovaly dohodu s vládou ohledně pandemického zákona. "V návrhu je legislativní chyba, což není chybou opozice. Tu legislativní chybu chtějí senátoři napravit, a to je dobře," uvedl. V předpisu nejsou správně provázány paragrafy, dodal. "Pokud by Sněmovna rozhodla, že končí pandemický stav, v rámci kterého ministerstvo vyhlašuje opatření, tak ta opatření by automaticky nepřestala platit," vysvětlil. Snížilo by to úroveň parlamentní kontroly, míní.

Úprava je podle Fialy nutná, strany podle něj jednají se svými senátory, aby v předpisu dělaly jen takové změny, které jsou nutné. "Kdyby se to takto udělalo, nemusely by se upravovat další termíny, protože se to celé stihne," uvedl. Sněmovna by se k předpisu vrácenému Senátem mohla vrátit v pátek. Hrozí, že zákon nebude účinný před sobotním ukončením nouzového stavu, na který jsou navázány nynější restrikce. Fiala z jednání získal dojem, že pokud Senát chybu opraví, vláda to bude akceptovat.

"Na dnešním jednání s premiérem vláda apelovala na Senát, aby provedl maximálně tu jednu technickou změnu," řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura. Šéfové stran s velkými senátními kluby podle něho nebyli schopni zaručit, že senátoři nepřijmou i další úpravy předlohy. Okamura zopakoval, že SPD při dalším sněmovním projednávání nepodpoří žádnou z možných verzí zákona. SPD dlouhodobě zastává názor, že je třeba chránit před nákazou chránit rizikové skupiny lidí a udržet zdravotní systém, ostatní lidé by měli žít běžným způsobem.

Lídři koalice Spolu zmínili, že z jednání s ministry celkově neměli pozitivní pocit. Fiala neměl dojem, že by vláda věděla, co, jak a kdy dělat. "To je špatná zpráva ve chvíli, kdy čísla ukazují, že čelíme mimořádně vážnému problému," uvedl. Opozice je však podle něj připravená dál jednat, schůzka by se měla znovu uskutečnit koncem tohoto týdne nebo po víkendu.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová novinářům řekla, že koalice Spolu na jednání přišla s konkrétními návrhy, jak zrychlit očkování či testovat ve firmách. "Já bych čekal, že v takové situaci přijde vláda a vypálí prvních pět minut prezentaci a řekne, jaké udělá v příštích třech týdnech kroky. Tohle bych čekal, že racionální vláda a krizový manažer v čele vlády udělá. Ale ne, že se potkáme, řekneme si něco k pandemickému zákonu a potom - co máte vy?" kritizoval předseda lidovců Marian Jurečka.

Od vlády postrádal vizi konkrétních kroků, jak nynější krizovou situaci řešit. Fiala doplnil, že mezi některými ministry panoval nesoulad, stejně jako mezi některými ministry a premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Neslyšeli jsme od vlády zatím analýzu, proč jsou ta čísla tak špatná a co dělat jinak," podotkl.

V pandemickém zákonu je podle Pirátů a Starostů technická chyba

Vláda má dostatek nástrojů ke zvládání covidové krize, řekl novinářům po dnešním jednání s vládními představiteli v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) šéf Pirátů Ivan Bartoš vzhledem k možnému zdržení schvalování návrhu takzvaného pandemického zákona. Podle místopředsedy Starostů Jana Farského Senát musí předlohu opravit tak, aby byly protikoronavirové restrikce svázány s vyhlašovanou pandemickou pohotovostí. Jde podle Pirátů a Starostů o technickou chybu v zákonu.

Senát projedná návrh zákona ve středu. Pokud jej vrátí Sněmovně, poslanci by mohli předlohu znovu posoudit v pátek, uvedli zástupci Pirátů a Starostů po dnešním jednání s vládními představiteli. Navzdory tomu hrozí, že zákon nebude účinný před sobotním ukončením nouzového stavu, na který jsou navázány nynější protikoronavirové restrikce.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek tvrdí, že dohoda mezi vládou a většinou opozice na pandemické zákonu byla taková, že opatření budou možná jen za pandemické pohotovosti. "To je dohoda, kterou ctíme, kterou respektujeme," řekl. Sněmovní znění předlohy ale provázání restrikcí s pohotovostí neobsahuje, opatření by byla možná i mimo ni.

Důležitější než zákonný rámec je podle předsedy Starostů Víta Rakušana to, zda vláda má plán ke zvládnutí čtvrté vlny epidemie. Nynější situaci označit Rakušan za "nesmírně vážnou".

Piráti a Starostové navrhují řešit zejména omezení přenosu covidu na pracovištích. Vláda by podle nich měla poskytnout testy a umožnit i samotestování. "Ve fabrikách pracují dva miliony lidí, tam je třeba řešit nemoc," uvedl Bartoš.

Je také třeba podle dvojice opozičních stran, které se dohodly na volební koalici, připravit masivní očkování lidí proti covidu a věnovat se tomu, aby lidé dodržovali karanténu a izolaci. Kabinet by se podle Pirátů a Starostů měl věnovat také standardu antigenních testů a dostupnosti testovacích míst.