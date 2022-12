Fiala v Lucemburku slavnostně otevřel ulici Václava Havla

Lucemburk - Český premiér Petr Fiala a jeho lucemburský protějšek Xavier Bettel dnes v Lucemburku slavnostně otevřeli ulici Václava Havla, která nese jméno po dramatikovi a někdejším československém a českém prezidentovi. Na začátku ulice ve čtvrti Kirchberg bylo rovněž odhaleno interaktivní dílo českého umělce Jiřího Davida připomínajícího slavný Havlův citát: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

"Všichni cítíme, že tato jednoduchá, ale hluboká věta je pravdivá," zmínil slavný Havlův citát v projevu předseda české vlády Fiala. Stejně jako jeho lucemburský kolega Bettel ocenil Havlův odkaz v boji proti totalitě.

"Ten výrok neříká nic o tom, že vítězství hodnot humanismu je rychlé, nebo dokonce snadné. Přesto ale má pravdu v tom, že totalita a autoritářství jsou vnitřně nestabilní, a duch demokracie a svobody je tedy vždycky porazí. Václav Havel to dobře věděl, a i my bychom na to měli pamatovat," dodal Fiala.

Po projevech obou politiků, kterým předcházely státní hymny, následovalo slavnostní odhalení nápisu a plastiky od českého umělce Jiřího Davida. Ten se svým audiovizuálním dílem připomínajícím Havlovo poselství vyhrál mezinárodní soutěž.

Davidova instalace má podobu fragmentu dvou hrubých betonových zdí, do nichž je vetknutá vizuální podoba zvukové stopy slavného výroku. Poblíž objektu je malý sloupek, ze kterého se po zmáčknutí tlačítka ozve autentický hlas Václava Havla, i QR kód, který umožní jeho slova převést do jiných jazyků.

Slavnostní ceremoniál byl symbolickým zakončením českého předsednictví v Radě EU, kterého se od 1. ledna ujme Švédsko.

Havlovo jméno už mimo jiné nesou pražské mezinárodní letiště v Ruzyni, školy, i jedna z budov Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ulici po Havlovi v zahraničí už v den jeho pohřbu pojmenoval polský Gdaňsk a jméno politika a dramatika nese také ulička a přilehlý parčík v centru polské Opole. V Česku jsou po Havlovi pojmenovány ulice v Brně (Ulička Václava Havla) a v Kadani. V Paříži byla v listopadu 2013 slavnostně otevřena Knihovna Václava Havla. V červnu 2015 pak bylo po Havlovi pojmenováno náměstí v izraelské Haifě.

Fiala po slavnostním otevření ulice navštívil velkovévodský palác a zúčastnil se i pokračování slavnostního ceremoniálu v prostorách evropské školy, kde vystoupil česko-slovensko-lucemburský folklorní sbor MeliMelo. Poté se setkal se s velkovévodou Henrim.

