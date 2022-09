Fiala v Londýně vyjádřil soustrast novému králi Karlovi III.

Londýn - Český premiér Petr Fiala v Londýně, kde se dnes konal státní pohřeb královny Alžběty II., vyjádřil osobně soustrast novému králi Karlu III. Zastoupení České republiky na smutečním obřadu, kterého se zúčastnili státníci z celého světa, podle něj bylo důležité. Novinářům to český premiér řekl odpoledne na tiskové konferenci na střeše českého velvyslanectví ve čtvrti Kensington.

Fiala uvedl, že měl příležitost se z řadou představitelů jiných zemí bavit osobně na recepci v Buckinghamském paláci. "Ale hlavě jsem měl možnost osobně vyjádřit hlubokou účast jménem České republiky králi Karlu III. Měli jsme i příležitost spolu krátce mluvit," řekl Fiala. Dodal, že panovníkovi připomněl jeho návštěvy v České republice i zastávku na Masarykově univerzitě v době, kdy byl Fiala jejím rektorem, což si podle něj Karel III. pamatoval.

Král v rozhovoru s předsedou české vlády zmínil několik projektů, které v Česku podpořil, například rekonstrukci barokních zahrad v Praze. Fiala dodal, že by bylo hezké, kdyby se do zahrad mohl britský panovník znovu podívat. Karla III. již v dopise do Prahy pozval prezident Miloš Zeman.

Dnešní státní pohřeb nejdéle vládnoucí panovnice v britské historii podle Fialy proběhl v důstojné atmosféře. "Ta účast z jednotlivých zemí ukazuje, jaké obrovské vážnosti a úctě se královna Alžběta těšila prakticky v celém světě," řekl Fiala a dodal, že to bylo vidět i přímo v Londýně na britských občanech.

Předseda vlády doplnil, že vzhledem k tomu, o jakou se jednalo příležitost, nebylo příliš prostoru na bilaterální jednání s ostatními státníky. Český premiér, který dnes ve Westminsterském opatství seděl za americkým prezidentem Joem Bidenem dodal, že Česko podle něj mělo výsadní místo na státním pohřbu a ukazuje to na jeho pozici.