Fiala: Ukrajina slíbila českým firmám dobré podmínky při obnově země

Praha - Ukrajina se podle premiéra Petra Fialy (ODS) přihlásila během pondělního jednání českých ministrů v Kyjevě k tomu, že bude vytvářet dobré podmínky pro české podnikatele. Firmy Fiala vyzval po příletu delegace do Prahy k zapojení se do transformace země. "Jsou zde otevřené dveře, je to příležitost, kterou lze využít," konstatoval s tím, že na jaře se sejde komise pro prohlubování spolupráce v průmyslu. Největší poptávka je podle Fialy v odvětví dopravy, zdravotnictví či energetiky včetně jaderné. Fiala je přesvědčen, že Rusko je třeba dostávat do stále větší izolace sankcemi. Pozornost je podle něj nutné zaměřit i na Bělorusko.

Fiala uvedl, že cesta osmičlenné vládní výpravy splnila svůj účel a byla přínosem pro Českou republiku i podporu Ukrajiny. "Budeme dál pokračovat ve vojenské a humanitární pomoci," uvedl s tím, že Česko bude působit v tomto směru i na ostatní země.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) diskutovala v Kyjevě možnost třítýdenních kurzů pro ukrajinské vojáky organizovaných ČR i možnost dalších návazných kurzů. Jednala i o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky.

S opravou a obnovou poničené infrastruktury na Ukrajině může podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) pomoct řada humanitárních programů, jednal i o možnostech pro uprchlíky, v případě, že konflikt s Ruskem bude pokračovat.

Čeští ministři v čele s Fialou jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta měla vyjádřit jasnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a rovněž podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny. Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.

Fiala: Rusko je potřeba izolovat sankcemi, pozornost je nutné věnovat Bělorusku

Premiér Petr Fiala (ODS) je přesvědčen, že Rusko je potřeba dostávat do stále větší izolace prostřednictvím sankcí. Novinářům dnes po návratu kabinetu z jednání v Kyjevě řekl, že pozornost je nutné zaměřit také na Bělorusko. Není možné, aby Rusko prostřednictvím Běloruska sankce obcházelo, konstatoval Fiala.

Premiér řekl, že představitelé českého státu jsou ohledně sankcí v kontaktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským neustále. O sankcích a dalších formách podpory Ukrajiny jednali i na pondělním setkání v Kyjevě. "Víme, že sankce fungují, je nepochybně potřeba v nich pokračovat, Rusko je potřeba dostávat do stále větší izolace," řekl Fiala.

Evropská unie před necelým měsícem přijala celkově osmý sankční balík proti Rusku. Součástí poslední dohody je i zavedení cenového stropu na ropu přepravovanou z Ruska do třetích zemí po moři. Rozšiřuje se také zákaz dovozu ruské oceli, dřeva či cigaret. Seznam potrestaných činitelů a subjektů se rozšířil o 37 jmen na celkových 1351.

Podle Fialy je při zvažování dalších sankcí potřeba napřít pozornost na roli Běloruska. "Určité sankce vůči Bělorusku už jsou, není možné, aby se přidávalo k ruské politice, nebo Rusko mělo příležitost unikat z dopadu sankcí prostřednictvím státu, jako je Bělorusko," uvedl. Diskuse o sankcích v EU podle něj není u konce a vzhledem k porušování mezinárodních dohod ze strany Ruska je nutné zvažovat, zda nynější podoba sankcí dostačuje.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) k sankcím vůči Bělorusku doplnil, že tamní ekonomika je s ruskou velmi propojená. "Útoky na Ukrajinu navíc probíhají i z běloruského vzdušného prostoru," uvedl. Připomněl i to, že česká vláda podniká také konkrétní opatření, jak pomáhat konkrétním lidem, třeba běloruským studentům v mezinárodních stipendijních programech.