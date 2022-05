Fiala uctil v Berlíně památku československých odbojářů

Praha - Český premiér Petr Fiala dnes v berlínské věznici Plötzensee uctil památku popravených československých odbojářů. Do památníku ve věznici, kterou během druhé světové války využívali nacisté k zadržování a likvidaci svých odpůrců, zamířil Fiala ihned po příletu do německé metropole. Odpoledne se premiér setká se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a kancléřem Olafem Scholzem.

Po nástupu nacistů k moci v roce 1933 sloužila věznice Plötzensee převážně k zadržování politických odpůrců. Ti byli v zařízení od roku 1936 také popravováni gilotinou a oběšením. Do konce druhé světové války zde přišlo o život přes 2800 vězňů více než dvaceti národností. Mezi popravenými bylo 701 československých občanů, z nichž 611 za protinacistický odboj.

Podle českého Ústavu pro studium totalitních režimů byli občané bývalého Československa druhou nejpočetnější skupinou obětí popravených v Plötzensee. To podle historiků dokládá odhodlanost Čechoslováků přispět k porážce nacistů.

Mezi nejznámější české vězně patří komunistický novinář Julius Fučík, kterého nacisté v Plötzensee oběsili v září 1943. Po válce učinil československý komunistický režim z Fučíka legendu a přední postavu své ideologie. Gilotinou byl popraven Vasil Kaprálek Škrach, který působil jako osobní knihovník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Pod gilotinou zemřela i novinářka, odbojářka a spoluvydavatelka odbojářského časopisu V boj Irena Bernášková.

Fiala chce v Berlíně se Scholzem hovořit hlavně o energetice

Fiala chce při návštěvě Berlína s kancléřem Scholzem hovořit o možnosti využití německých terminálů na zkapalněný zemní plyn pro zásoby, které by byly k dispozici Česku. Novinářům před odletem do Německa řekl, že energetika bude v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině klíčovým tématem schůzky. Se Scholzem plánuje jednat například o zvýšení kapacity ropovodu TAL (Transalpinský ropovod) z italského Terstu.

Podobně jako před týdnem ve Varšavě chce Fiala jednat o možnosti využití německých terminálů na zkapalněný plyn pro zásoby, které by byly k dispozici Česku. "Vrátím se tím k tomu, co předcházející vláda zanedbala," podotkl. Se zajištěním dostatku energií a energetickou bezpečností podle Fialy souvisí i snaha o diverzifikaci dopravních cest v případě ropy a plynu.

Se Scholzem chce hovořit o ropovodu TAL. "Je v podstatě klíčový pro to, abychom se mohli zbavit závislosti na ruské ropě tak rychle, jak si to přejeme my a jak to má v úmyslu i celá EU," řekl. Česko podle něj potřebuje mít jistotu, že v případě omezení či ukončení dodávek z Ruska bude surovin dost. "Jsme schopni kompenzovat zastavení dodávek ruské ropy za předpokladu, že se zvýší kapacita ropovodu TAL. Kdyby zůstala na úrovni, na jaké je teď, tak té ropy nemůže protéct dost," doplnil.

Evropská komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU. Fiala ve středu řekl, že Česko je připraveno zákaz podpořit, pokud bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do ČR ropu dopravit.

Fiala označil Německo za klíčového strategického partnera, se kterým Česko pojí politické, hospodářské i mezilidské vztahy. Při jednání chce podpořit projekt výstavby tzv. gigafactory automobilky Volkswagen na výrobu automobilových baterií, o který se Česko uchází. Praha má podle něj také velký zájem o stavbu vysokorychlostní železniční trati mezi hlavními městy.

V Berlíně chce Fiala jednat také o zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny, evropské solidaritě či obranné spolupráci mezi ČR a Německem. "Obranná spolupráce dostává novou dimenzi v souvislosti s tím, co se odehrává na území Ukrajiny," řekl. Mluvit chce i o možnostech další pomoci Ukrajině.