Fiala: Tlak na zemědělce a potravináře kvůli snížení cen potravin zafungoval

Praha - Tlak na zemědělce a potravináře kvůli snížení cen potravin, za které lidé kvůli státním dotacím pro oba tyto výrobní sektory loni platili dvakrát, podle premiéra Petra Fialy (ODS) zafungoval. U řady komodit lze sledovat meziměsíční pokles, uvedl dnes předseda vlády, který se v srpnu pozastavil nad rekordními zisky firem v zemědělství a potravinářství. Reagoval tak při interpelacích na vystoupení poslance ANO Milana Ferance, který míru loňského zisku zemědělských a potravinářských firem zpochybňoval.

"Mám pocit, že jsme někomu lidově řečeno šlápli na kuří oko," uvedl premiér. Podle něj zemědělským podnikům v souhrnu loni meziročně stoupnul zisk o 142 procent, podobně i potravinářským firmám včetně koncernu Agrofert, který má ve svěřenských fondech expremiér a předseda ANO Andrej Babiš. Stát jim na dotacích vyplatil přes 40 miliard korun, připomenul Fiala.

"Zisky jsou rekordní a ceny potravin jsou taky rekordní. Je potřeba udělat něco, aby tomu tak nebylo," řekl premiér. Cestou je podle něj tlak státu na všechny účastníky procesu výroby a prodeje potravin, aby se jejich ceny snížily. "A hle, ono to funguje," dodal Fiala.

Premiér koncem srpna vyzval potravinářské firmy s rekordními zisky ke snížení cen produktů. "Rekordní zisky Agrofertu a dalších obřích zemědělských a potravinářských firem nejsou jen výsledkem jejich úspěchu na trhu, ale také štědrých dotací. A proto by se jejich zisky měly a musí projevit snížením cen potravin," uvedl premiér. Koncern Agrofert za loňský rok vykázal zisk zhruba 13 miliard korun, což byl více než dvojnásobek v porovnání s předchozím rokem. Fiala k tomu uvedl, že mu připadá nevkusné, když majitel takovýchto firem vyčítá vládě, že nic nedělá s cenami potravin.

Feranec řekl, že meziroční zisk je zavádějící údaj a že ziskovost při porovnání s tržbami se zvýšila v rozmezí od 1,5 do 4,5 procentního bodu. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se nad tím pozastavil. Připomněl zákon o cenách, který o přiměřenosti zisku pojednává a zapovídá zneužívání výhodnějšího postavení na trhu.

Výrobci potravin podle ministra loni dosáhli zisku od 20 do 240 milionů korun. Měli by jej reinvestovat a promítnout do cenového řetězce. "Chci, aby všichni hráli fér," dodal ministr.