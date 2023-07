Fiala: Státy EU diskutují, jak využít zmražený ruský majetek na obnovu Ukrajiny

Praha - Státy Evropské unie diskutují o tom, jaké jsou možnosti využití zmrazeného ruského majetku pro poválečnou obnovu Ukrajiny. Po dnešní schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to řekl český premiér Petr Fiala (ODS). Ukrajina se podle něj může spolehnout na pomoc EU a jednotlivých států unie při obnově země, velký zájem o něj mají české firmy.

Fiala řekl, že zmrazení ruského majetku je velké téma. "Došlo k němu v ČR i řadě evropských zemí. To, co v současnosti s našimi evropskými přáteli v rámci EU diskutujeme, je, jaká je možnost využít toho zmrazeného majetku pro poválečnou obnovu Ukrajiny," řekl. Není to podle něj jednoduché téma z právního ani jiných hledisek, ale vedou se intenzivní jednání.

Aby byla obnova Ukrajiny úspěšná, je nutné využít všechny prostředky, zdůraznil Fiala. Nutná bude také spolupráce celého demokratického světa. "Škody jsou ohromné, bohužel Rusko v tom dál pokračuje," uvedl. Česko podporuje nástroj navržený Evropskou komisí, který má obsahovat v příštích čtyřech letech finanční pomoc 50 miliard eur (1,2 bilionu korun).

Zájem firem o podíl na obnově Ukrajiny je velký, Fiala při dnešním jednání se Zelenským zmínil například zájem o spolupráci ze strany firem Škoda Jaderné strojírenství či Škoda Transportation, která se účastní tendru na modernizaci kyjevského metra. Zmínil se i o delegaci 30 zástupců energetického, zdravotnického a dopravního sektoru, kteří se příští týden v čele s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným chystají na Ukrajinu.