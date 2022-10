Fiala: Setkání lídrů se uskutečnilo v kritický okamžik

Macron je přítel Británie, řekla Trussová na pražském summitu

Britská premiérka Liz Trussová dnes na prvním summitu Evropského politického společenství (EPC) v Praze označila francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za přítele Británie. Ještě při nedávné kampani, v níž usilovala o funkce šéfky britských konzervativců a premiérky, přitom Trussová veřejně zapochybovala, zda je Macron přítel, či nepřítel. Novináře dnes na Pražském hradě ujistila, že s francouzským prezidentem velmi těsně spolupracuje. Oba státníci večer vydali společné prohlášení, v němž oznámili konání britsko-francouzské vrcholné schůzky příští rok ve Francii.

Trussová v srpnu na setkání s příznivci v Norfolku na otázku, zda je Macron přítel, či nepřítel, odpověděla, že "porota ještě nerozhodla". Šéf Elysejského paláce na to pak reagoval slovy, že pokud Británie neví, zda je Francie jejím přítelem, může to znamenat vážné problémy. Řekl také, že Británie je přátelská země, "bez ohledu na své lídry, někdy navzdory svým lídrům". Komplikovaný vztah s Elysejským palácem měl ostatně i Boris Johnson, předchůdce Trussové v čele vlády v Londýně.

Britská politička dnes na rozsáhlém summitu v novém formátu, který inicioval právě Macron, volila smířlivá slova. "Je to přítel," odvětila Trussová podle agentury Reuters na novinářský dotaz, zda se už tedy ohledně Macrona rozhodla.

Historicky komplikované vztahy mezi Británií a Francií jsou ještě napjatější od odchodu Británie z EU na počátku roku 2020. Neprospěly jim ani spory o kontrolu hranic a příliv migrantů přes Lamanšský průliv z Calais do jižní Anglie.

"Nesmírně úzce s prezidentem Macronem a francouzskou vládou spolupracuji a hovoříme o tom, jak mohou Británie a Francie spolupracovat těsněji na stavbě dalších jaderných elektráren a zajistit, aby obě země byly v budoucnu energeticky zabezpečené," řekla Trussová. "Oba máme jasno v tom, že nepřítelem je Vladimir Putin," dodala.

Macron dnes na závěr summitu řekl, že je velmi dobře, že Trussová byla v Praze. "Bylo to velmi dobré rozhodnutí," ocenil britskou ministerskou předsedkyni francouzský prezident. Zahrnout Británii do strategických jednání je podle něj logické a užitečné. Je to první krok na nové cestě, zdůraznil. "Je to (Británie) ostrov, ale tento ostrov se nevzdálil kontinentu," prohlásil Macron v Praze.

Macron a Trussová se později sešli k dvoustrannému jednání. V dnešním společném komuniké uvedli, že se v Praze dohodli na konání příštího britsko-francouzského summitu ve Francii s cílem nastolit "obnovenou bilaterální agendu".

Konkrétně dnes v Praze Macron a Trussová hovořili o prohlubující se spolupráci v energetické oblasti a potvrdili podporu obou vlád projektu nové anglické jaderné elektrárny v anglickém Sizewellu, kterou plánuje francouzská společnost EDF. Příslušné dohody mají být dokončeny v příštích měsících.

Oba státníci se domluvili také na prohloubení spolupráce v boji s ilegální migrací. Uvítali rovněž "kvalitu diskusí" na EPC a uvedli, že se těší na příští kroky.

Trussová dnes novinářům také sdělila, že lídři na pražském summitu byli jednotní ve své solidaritě s Ukrajinou v jejím konfliktu s Ruskem. "Vedoucí představitelé odcházejí z tohoto summitu s větším kolektivním odhodláním postavit se ruské agresi," zdůraznila Trussová, jejíž země patří mezi státy poskytující Kyjevu nejvýraznější podporu. Odmítla zároveň, že by její účast v Praze byla výrazem snahy o opětovné sbližování s EU. "Nejde o to přiblížit se Evropě," zdůraznila. "Jde o to, abychom se všemi našimi evropskými partnery spolupracovali, abychom se nějak postavili na odpor proti Putinově strašlivé válce na Ukrajině," řekla britská premiérka.