Fiala se v Berlíně setká s kancléřem Scholzem a šéfem opozice Merzem

Berlín - Český premiér Petr Fiala se dnes v Berlíně setká se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem a následně s šéfem německé parlamentní opozice Friedrichem Merzem. V německé metropoli se zúčastní také hospodářské konference WELT Economic Summit.

Pro Fialu je to třetí cesta do Berlína od nástupu do funkce. Poprvé zde byl jako premiér loni v květnu, kdy jednal se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a kancléřem Scholzem. O měsíc později pak vystoupil s projevem na výroční akci Východního výboru německého hospodářství (OA), což je svaz předních podniků podporující hospodářské vztahy Německa se střední a východní Evropou.

Dnešní jednání se sociálním demokratem Scholzem nebude v kancléřství, oba státníci se v poledne sejdou na okraj hospodářské konference. S šéfem konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) bude Fiala debatovat na českém velvyslanectví v Berlíně.

Hlavními tématy schůzky premiérů budou podle úřadu české vlády podpora Ukrajiny, bilaterální vztahy Česka a Německa a hospodářská spolupráce. Saský deník Sächsische Zeitung napsal, že Fiala by mohl se Scholzem mluvit i o německých tancích Leopard 2, které by Ukrajina chtěla. Na poskytnutí obrněnců naléhá několik evropských zemí v čele s Polskem a rovněž Merzova CDU. Berlín o možných dodávkách tanků ještě nerozhodnul, odpovědnost je podle spolkového ministerstva obrany na kancléřovi.