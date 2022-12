Fiala se shoduje se Zemanem u Ukrajiny, další politici jsou k projevu kritičtí

Lány (Kladensko) - Dnešní poslední vánoční projev prezidenta Miloše Zemana byl podle premiéra Petra Fialy (ODS) hlavně ohlédnutím hlavy státu za jeho vlastní kariérou. S prezidentem se předseda vlády shoduje v názoru na ruskou agresi, na dotaz ČTK ocenil také Zemanovu podporu Izraele. Další vládní politici se k projevu postavili kriticky a s ohledem na lednové volby příštího prezidenta vyjádřili přání, aby nová hlava státu přinesla změnu. Podle šéfa opoziční SPD Tomia Okamury opomněl Zeman zmínit selhání vlády v boji s inflací, místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček hodnotí projev jako nadstranický.

Fotogalerie

Zeman ve větší části dnešního projevu bilancoval svou politickou kariéru. Fiala zmínil, že vánoční poselství tak bylo do značné míry jeho vlastním ohlédnutím. "Jistě se lišíme v pohledu na řadu věcí, ale beze sporu je například to, že ruská agrese na Ukrajině a její vliv na ceny energií jsou největší výzvou, se kterou se musíme v současné době vypořádat," uvedl premiér. Ocenil také Zemanovu dlouholetou podporu Izraele.

Podle vicepremiéra a předsedy STAN Víta Rakušana se Zeman pokusil relativizovat svou dlouhodobou proruskou ekonomickou a politickou orientaci. "Poznámkou o 'zeleném fanatismu' dokázal, že je skutečně mužem minulosti, a správně podotkl, že vláda bude muset hledat nové zdroje daňových příjmů. Věřím, že jeho dnešní projev je koncem jedné éry - a začátkem nové, lepší," uvedl.

Šéfku Sněmovny a koaliční TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou projev nepřekvapil. "Ač své vánoční vystoupení nazýval vždy 'poselstvím', ani tentokrát v něm lidem nepopřál. Mluvil většinu času jen o sobě samém," uvedla. Věří, že příštího prezidenta budou zajímat spoluobčané mnohem víc. "A že se dočkáme i hlubších myšlenek než jen hanění snah o vypořádaní se s klimatickou změnou," uvedla.

Okamura označil za pochopitelné, že poslední desáté poselství obsahovalo bilancování Zemanovy dlouhé politické kariéry. "Co však pro mne pochopitelné není, je skutečnost, že zcela opomněl zmínit totální selhání stávající Fialovy vlády, které vede k bezprecedentnímu zdražování základních životních potřeb a uvrhuje miliony českých spoluobčanů do neřešitelných ekonomických problémů a chudoby," napsal ČTK Okamura.

Havlíček hodnotí projev jako nejvíce nadstranický ze všech Zemanových prezidentských projevů. "Věcně a podle mě správně zrekapituloval tři hlavní problémy a jejich příčiny dneška, aniž by napadal vládu či popichoval opozici. Drobným šťouchancem v závěru připomenul, že je to stále Miloš Zeman, ale byl to celkově i s ohledem na shrnutí jeho politického života, smířlivý projev," uvedl. Havlíček ocenil, že se zlepšil Zemanův fyzický stav.