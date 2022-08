Fiala se shodl se Scholzem na nutnosti řešení cen elektřiny v EU

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes v Praze s německým kancléřem Olafem Scholzem shodl na nutnosti nalezení celoevropského řešení pro snížení cen elektřiny. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po zhruba dvouhodinové schůzce.

"Shodli jsme se na tom, že je potřeba najít celoevropské řešení pro snížení cen elektřiny, které určitě neodpovídají nákladům na výrobu a dosahují výše, která není přijatelná," řekl Fiala. "Současné ceny za elektrickou energii jsou neospravedlnitelné. Náklady na výrobu vůbec nejsou tak vysoké. Proto je nutné, abychom provedli strukturální změny, které přispějí k tomu, že ceny zase urychleně klesnou a že bude dostatečná nabídka energií," podotkl Scholz.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) svolal na pátek 9. září mimořádnou evropskou radu pro energetiku. Trh s energiemi přestal podle něj fungovat. Evropa podle něj musí oddělit ceny plynu od ceny elektřiny, rada bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, který se využívá pro výrobu elektřiny.

Fiala zopakoval, že se Česko chce podílet na rozvoji evropské energetické infrastruktury a na získání kapacit v terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG), jež bude Německo budovat. "Z Německa jsme zkapalněný plyn schopni dostat existujícími plynovody poměrně jednoduše do České republiky," řekl Fiala. Z geografických a strategických důvodů má Česko zájem zejména podílet se na kapacitě terminálu Lubmin-Greifswald. Podle Scholze budou první nové terminály v provozu už v lednu.

Podle Fialy též pokračují jednání o česko-německé smlouvě o solidaritě v dodávkách plynu. Česko by též uvítalo prodloužení provozu v německých jaderných elektrárnách alespoň o několik měsíců, doplnil předseda české vlády. "Z českého hlediska by se určitě jednalo o pozitivní rozhodnutí, které by umožnilo nejen úspory ve spotřebě zemního plynu, ale i vyšší stabilitu přenosové soustavy regionu a nižší ceny elektřiny," řekl český ministerský předseda.

V Německu se v současnosti vedou debaty o prodloužení životnosti posledních tří tamních jaderných elektráren kvůli úsporám plynu. Nevyloučil to dříve právě Scholz, podle ministra hospodářství za Zelené Roberta Habecka by se to ale nevyplatilo.

Fiala se Scholzem také připomněli dřívější dohodu, na základě které česká armáda získá jakožto náhradu za techniku poskytnutou Ukrajině od Německa darem 15 tanků Leopard 2A4, dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ chce Česko koupit. První tanky by podle Fialy mělo Česko obdržet do konce letošního roku.

Scholz podpořil Ukrajinu v EU i přechod k většinovému hlasování

Trvání na jednomyslnosti v EU je možné, když nejsou nutná rychlá rozhodnutí. Ve svém dnešním projevu na Univerzitě Karlově v Praze to řekl německý kancléř Ofaf Scholz. Podle něj ruská invaze na Ukrajinu situaci změnila. Navrhuje, aby v zahraniční či daňové politice členské státy rozhodovaly kvalifikovanou většinou. Podle spolkového kancléře Německo podporuje další rozšíření sedmadvacítky o západní Balkán, Ukrajinu, Moldavsko a výhledově i Gruzii. Stejně jako kandidátské země bude muset reformami projít i unie, je přesvědčen Scholz.

"Trvání na jednomyslnosti rozhodování může fungovat jen v době, která nevyžaduje rychlé rozhodování, to však od ruského útoku na Ukrajinu neplatí," uvedl Scholz. Dodal, že obavy menších států ze změny chápe, vyzval k hledání kompromisu.

Podle Scholze se Německo zasazuje o rozšíření unie o západní Balkán, Ukrajinu, Moldavsko a výhledově Gruzie. Kancléř podotkl, že s 30 či 36 členy bude společenství ale vypadat jinak. "Střed se posouvá směrem na východ. Zvětší se rozdíly mezi státy," uvedl Scholz. Zmínil rozdílné hospodářské i sociální podmínky a také politické zájmy. "Tam, kde je dnes vyžadována jednomyslnost, se s každým dalším členským státem zvyšuje riziko, že veto jedné zablokuje všechny ostatní. Navrhl jsem proto, abychom v zahraniční či daňové politice přešli k rozhodování kvalifikovanou většinou," řekl kancléř s tím, že změna bude mít důsledky i pro Německo.

Scholz je přesvědčen o tom, že na rozšíření se musí připravovat i sedmadvacítka a po rozšíření se bude v Evropském parlamentu muset nastavit "nová rovnováha" křesel. V Evropské komisi by podle kancléře měl mít dál každý členský stát svého komisaře či komisařku. Resortů by ale přibývat nemělo, o oblast by se mohli podělit zástupci dvou zemí.

Scholz se ve svém projevu na Karlově univerzitě přihlásil také k podpoře myšlenky francouzského prezidenta Emanuela Macrona, který navrhuje vytvořit nové evropské politické společenství, jež by umožnilo užší spolupráci bloku s partnery mimo EU. V současné době podle něj chybí fórum, kde by prezidenti a předsedové vlád mohli jednou nebo dvakrát ročně diskutovat s partnerskými státy o klíčových otázkách. Za možné oblasti uvedl bezpečnost, energetiku a ochranu klimatu.

Podle Scholze větší koordinaci potřebuje i obranná politika. Řekl, že se v Evropě používá víc zbraňových systémů, což je neefektivní a dražší. Podle kancléře by měl být postup společný i při výrobě a nákupu. "Je nejvyšší čas, aby v Bruselu měli zasedání nejen ministři zemědělství, zahraničí či vnitra, v dnešní době potřebujeme samostatnou radu ministrů obrany," míní kancléř. Navrhl, aby v Evropě vznikl nový systém protivzdušné obrany. Podle šéfa německé vlády by byl "bezpečnostním přínosem pro celou Evropu" a byl by levnější a efektivnější, než když každá země buduje vlastní protivzdušnou obranu. Podle šéfa německé vlády by se "počátkem Evropy se společnou obrannou a zbrojní politikou" mohla stát mezivládní organizace pro spolupráci ve výzbroji (OCCAR), v níž je několik států. Scholz to přirovnal k počátkům schengenského prostoru, který nejdřív tvořilo sedm zemí.

Podle Scholze je koordinace a plánování potřeba i při dodávkách na Ukrajinu. Uvedl, že země by neměly poskytovat jen to, bez čeho se aktuálně obejdou. Německo bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, dokud to bude nutné, řekl kancléř. Partnerské státy by se podle něj měly o podporu podělit. Dovede si představit, že by jeho země byla odpovědná za dělostřelectvo a protivzdušnou obranu.

Kancléř mluvil v Praze také o hospodářské suverenitě Evropy, která by se měla zbavit co nejdřív surovinové či jiné závislosti na jediném dodavateli. K tomu ji nutí nejen ruský útok, podotkl Scholz. "Hospodářská nezávislost neznamená soběstačnost, Evropa profituje z otevřenosti," uvedl šéf německé vlády. Podle něj unie potřebuje strategii "made in Europe 2030". Soustředit by se měla na nové technologie pro mobilitu, digitalizaci i klimatickou neutralitu. Evropa potřebuje aktualizací pravidel vnitřního trhu, sdílení dat či výstavbu elektrických sítí a systémů pro uchování energie, uvedl Scholz.

Fiala: ČR se k oslabení principu jednomyslnosti v EU staví zdrženlivě

Česká republika se k oslabení principu jednomyslnosti v EU staví zdrženlivě. Diskusi o změně v rozhodování se nebrání. Obává se ale toho, aby teď případná intenzivní debata kvůli rozdílným postojům členských států neohrozila unijní jednotu. Na tiskové konferenci po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem to řekl český premiér Petr Fiala (ODS). Reagoval tak na Scholzovy návrhy změn, které šéf německé vlády přiblížil ve svém dnešním pražském projevu o budoucnosti Evropy.

Kancléř navrhuje rozhodovat v EU kvalifikovanou většinou, a to třeba o zahraniční politice či daňových otázkách. V pražském proslovu dnes řekl, že trvání na jednomyslnosti může fungovat v době, kdy se nevyžadují rychlá rozhodnutí. Při dalším rozšíření sedmadvacítky o západní Balkán, Ukrajinu, Moldavsko a výhledově Gruzii pak s každým dalším členem roste riziko, že některá země svým vetem bude blokovat ostatní, uvedl Scholz. Dodal, že obavy menších států ze změny chápe, vyzval k hledání kompromisu. Šéf německé vlády mluvil i o reformě Evropského parlamentu či změnách fungování Evropské komise.

Fiala uvedl, že Scholzův projev neměl zatím možnost slyšet. Kancléř ale českého premiéra telefonicky informoval předem, o čem se chystá v Praze mluvit a jakým směrem se budou jeho návrhy ubírat. Podle Fialy je "nejvíc na stole" změna v rozhodování a oslabení principu jednomyslnosti. "ČR je k tomu velmi zdrženlivá. Vnímáme samozřejmě snahy a argumenty, které otázku dávají do souvislosti s rozšířením a akceschopností. Víme o zájmu Evropského parlamentu o diskusi o tématu. Diskusi se nebráníme," řekl český premiér.

Podotkl, že na oslabení jednomyslnosti a zavedení rozhodování kvalifikovanou většinou nepanuje mezi členskými státy shoda a debata nebude v příštích měsících a letech jednoduchá. "Vést ji teď příliš intenzivně by nebylo ku prospěchu. Teď je důležité, aby státy dokázaly působit jednotně a nalézat shodu... Obával bych se, abychom tuto kulturu jednoty, souhlasu a společného postupu něčím neohrozili," uvedl Fiala.