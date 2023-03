Fiala se při dnešní večeři loučí se Zemanem ve funkci prezidenta

Lány (Kladensko) - Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes večer sešel s prezidentem Milošem Zemanem k závěrečné schůzce před koncem jeho prezidentského mandátu. Předseda vlády minulý týden řekl Českému rozhlasu Radiožurnál, že se s ním chce při této příležitosti zároveň rozloučit v jeho nynější roli. Věří, že s nástupem zvoleného prezidenta Petra Pavla se vztahy vlády a prezidenta zjednoduší. Korektní vztahy se však podle něj dařilo udržovat i se Zemanem.

Zemanovo druhé funkční období končí ve středu. Dnešní večeře Fialy a Zemana je jejich poslední pracovní. "Bude to večeře, kde se s ním i rozloučím v jeho funkci. Dělali jsme to pravidelně a myslím, že to tak má být, že spolu pravidelně mluví předseda vlády a prezident," řekl Fiala. Na pravidelných schůzkách zhruba s měsíčními odstupy se Fiala domluvil i s Pavlem.

