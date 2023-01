Fiala se ohradil proti čínské kritice Pavla: Sami rozhodujeme, s kým si voláme

Praha - Jako suverénní stát si sami rozhodujeme, s kým si zavoláme a s kým se budeme potkávat, sdělil dnes ČTK premiér Petr Fiala (ODS) v reakci na čínskou kritiku pondělního telefonátu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla s tchajwanskou prezidentkou. Uvedl také, že politika Česka vůči Číně se nemění a odpovídá politice spojenců. Je podle něj třeba respektovat, že Čína je významný obchodní partner, ale že s demokratickým Tchaj-wanem má ČR současně dobré vztahy v ekonomice, vzdělávání a výzkumu.

Podobně se na twitteru dnes vyjádřil Pavel. Rozumí tomu, že Čína má k jeho hovoru výhrady. "My jsme ale suverénní země a děláme to, co považujeme za správné," napsal. "Tchaj-wan je demokratická země a my s ním sdílíme hodnoty, ale i významné obchodní vztahy, což je zcela v souladu se schválenou koncepcí zahraniční politiky," dodal generál ve výslužbě.

"Politika ČR vůči Číně se nemění a odpovídá politice našich spojenců. Česko respektuje a zastává svou vlastní politiku jedné Číny. Jako suverénní stát si sami rozhodujeme, s kým si zavoláme a s kým se budeme potkávat. Je potřeba také respektovat, ze Čina je významný asijský obchodní partner. S demokratickým Tchaj-wanem máme tradičně dobré vztahy v oblasti ekonomické, vzdělávací a výzkumné. Pokračujeme v naší tradici a upozorňujeme na potřebu ochrany společných demokratických hodnot," napsal ČTK Fiala.

Podle čínské diplomacie Pavel ustoupil od svých slov, že je třeba respektovat princip jedné Číny, což podle Pekingu uváděl v době volební kampaně. Mluvčí čínské diplomacie prohlásila, že Čína proti telefonátu rezolutně protestuje. Zpochybnila také Pavlovu důvěryhodnost.

Pavel s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen hovořil v pondělí, její kancelář telefonát označila za diplomatický průlom. Pavel prezidentce řekl, že Tchaj-wan a Česká republika sdílejí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budou dále posilovat partnerství.

Čína demokratický Tchaj-wan považuje za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Peking dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Například necelý měsíc po zvolení americkým prezidentem ale telefonoval s Cchaj Jing-wen i Donald Trump v roce 2016.

Česko se podobně jako většina států světa drží politiky jedné Číny a oficiálně uznává jenom pevninskou Čínu. Dosavadní český prezident Miloš Zeman uplatňoval pročínskou politiku. Ve třičtvrtěhodinovém videohovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem tento měsíc vyzdvihl "přátelské vztahy" mezi oběma zeměmi.

Na ministerstvu zahraničí se dnes uskutečnila na žádost čínské strany schůzka čínského velvyslance v Praze se zástupci příslušného odboru české diplomacie. Velvyslanec Feng Piao zopakoval výtky proti telefonátu, čeští diplomaté potvrdili platnost politiky jedné Číny, informoval ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Na ministerstvu zahraničí se dnes uskutečnila na žádost čínské strany schůzka čínského velvyslance v Praze se zástupci příslušného odboru české diplomacie. Velvyslanec Feng Piao zopakoval výtky k pondělnímu telefonátu zvoleného prezidenta Petra Pavla s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Čeští diplomaté potvrdili platnost politiky jedné Číny. Uvedl to ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve vyjádření, které ČTK poskytla mluvčí resortu Mariana Wernerová.

Kancelář tchajwanské prezidentky telefonát označila za diplomatický průlom. Pavel prezidentce řekl, že Tchaj-wan a Česká republika sdílejí hodnoty svobody, demokracie a lidských práv a že budou dále posilovat partnerství.

"Na MZV se dnes uskutečnila schůzka čínského velvyslance s kolegy z příslušného odboru, a to na žádost čínské strany. Jednání proběhlo bez emocí, čínský velvyslanec zopakoval výtky vůči telefonátu. Čeští diplomaté potvrdili platnost naší politiky jedné Číny," uvedl Lipavský. Téma tím ministerstvo považuje za uzavřené. "Na okraj dodám, že šlo o klidné setkání, kde se řešila i jiná témata, například cestovní ruch," dodal.

Vláda má v programovém prohlášení mimo jiné za cíl revizi vztahů s Čínou. Lipavský dnes uvedl, že "probíhá".

