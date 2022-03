Fiala se chce vyhnout přeposílání uprchlíků z ČR dál do EU

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) by se chtěl vyhnout přeposílání uprchlíků, kteří přišli do Česka z Ukrajiny napadené Ruskem, do dalších zemí EU. V diskusním pořadu CNN Prima News dnes připomenul, že Česko odmítalo v roce 2015 kvóty přerozdělování i s tím, že relokace mají lidský rozměr, kdy jsou uprchlíci posíláni někam, kam nechtějí. Poznamenal ale současně, že část z příchozích by dál chtěla jít. Do Česka zatím přišlo na 200.000 lidí z Ukrajiny, další počty se budou podle Fialy odvíjet od situace na anektovaném území.

Fiala zdůraznil, že Evropa po invazi Ruska na Ukrajinu zažívá masivní uprchlickou vlnu. Česko přitom při počtu 200.000 uprchlíků vyčerpalo svou přirozenou absorpční schopnost, ta se počítá jako zhruba dvě procenta populace země. Premiér proto připomenul, že stát požádal EU o modulová stanová městečka. Vláda dnes také v diskusi s hejtmany probere možnosti zvýšení kapacit krajů, obcí, včetně úvah o navýšení příspěvků na ubytování uprchlíků.

Výhodou první vlny příchozích byla podle premiéra skutečnost, že v Česku mají své blízké, kteří jim pomohli. "Nyní přicházejí bez kontaktů," konstatoval s tím, že třeba je využít všech kapacit krajů, obcí, hotelů. "Musíme, bohužel, uvažovat i o výstavbě provizorních ubytování," konstatoval Fiala. Důležitá bude podle něj finanční pomoc v podobě dotačních programů EU, které bude Brusel upravovat.

Zda bude stačit kapacita zdravotnictví nebo škol a sociálních služeb, bude záviset na počtu uprchlíků. Vláda podle Fialy zvládla připravit systém přijímání příchozích, nyní bude krok po kroku zvyšovat možnosti v jednotlivých oblastech, ve školách například uvažuje o speciálních třídách. "Máme limitované kapacity a neznámý faktor, co bude dělat takové obrovské množství lidí, dělat prognózy je těžké," konstatoval premiér.

Podle údajů hasičů bylo od počátku invaze Ruska na Ukrajinu v Česku zaregistrováno přes 102.000 uprchlíků, ale reálný předpoklad počtu uprchlíků v Česku je 200.000. Nejvíce lidí, asi 30 procent, registruje Praha.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) v sobotu upozornil, že procento uprchlíků, kteří potřebují ubytování, se zásadně zvyšuje. Přichází stále více lidí, kteří nemají v ČR žádné zázemí. Na jihu Čech jich v sobotu bylo už 30 procent. "Znamená to, že na dalších 30.000 uprchlíků bude potřeba stejné ubytovací kapacity jako na prvních 100.000," uvedl na twitteru.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) už z Ukrajiny uprchlo téměř 2,6 milionu lidí, většinou ženy a děti. Nejvíc z nich odešlo do Polska, tamní úřady dosud přijaly 1,6 milionu běženců. Z nich podle odhadů asi milion v Polsku zůstává a zbytek odešel do jiných evropských států. Přes 230.000 uprchlíků přijalo Maďarsko, následuje Slovensko s více než 185.000 uprchlíky.