Fiala s Rakušanem proberou budoucnost Mlejnka v Liblicích

Praha - Ministři se v úterý sejdou na zámku Liblice u Mělníka na pracovním setkání, zabývat se budou hlavně situací v energetice. ČTK to řekl mluvčí vlády Václav Smolka. Premiér Petr Fiala (ODS) během jednání s ministrem vnitra a předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem probere také budoucnost šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, doplnil. Výměnu Mlejnka žádá opozice kvůli kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem, opoziční hnutí ANO žádá kvůli kauze odvolání Rakušana.

Opakované kontakty s Redlem podle kritiků personální politiky Rakušana diskvalifikují Mlejnka pro funkci v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Vicepremiér minulý týden několikrát zopakoval, že ho odvolat nehodlá. Oznámil, že věc probere s Fialou. O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem informoval minulý týden server Seznam Zprávy.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Nového ředitele ÚZSI považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem a nesdílí názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.

Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval Mlejnek ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.

Pokud Rakušan odvolán nebude, pohrozilo opoziční hnutí ANO hlasováním o nedůvěře vládě. Ke svržení vlády je při hlasování o nedůvěře nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Opoziční ANO a SPD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 92 hlasů, vládní koalice občanských demokratů, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN jich má 108.