Fiala s Macronem hovořil o válce na Ukrajině a energetické bezpečnosti

Paříž - Francouzský prezident Emmanuel Macron a český premiér Petr Fiala se na dnešním večerním jednání v Elysejském paláci shodli na významu předsednictví Rady Evropské unie, které Česko převezme od Francie 1. července. Jednání s Macronem bylo podle Fialy přátelské a věcné. Premiér při setkání s českými novináři ocenil, že se nejen mluvilo, ale zejména naslouchalo. Macrona zajímal pohled Prahy, české veřejnosti a střední Evropy na válku na Ukrajině, řekl Fiala. Významným tématem byla také energetická bezpečnost.

Ukrajina byla podle ministerského předsedy jedním z hlavních témat rozhovoru. Francouzský prezident se podle Fialy zajímal o pohled české veřejnosti a vlády na válku na Ukrajině i o širší pozici střední Evropy k této otázce. Fiala se Macrona naopak ptal na jeho zkušenosti z jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a na to, zda po ruské agresi na Ukrajině vidí smysl ve snahách hovořit se šéfem Kremlu. Macron ujistil, že nesdílí Putinovy názory, ale považuje za důležité "vědět, jak ruský prezident smýšlí a kam až je ochoten zajít". Fiala řekl, že se s Macronem shoduje v tom, že vina je jednoznačně na straně Ruska, které je agresorem, a že Ukrajině je třeba pomáhat.

Dalším významným tématem rozhovoru bylo končící francouzské předsednictví a navazující české předsednictví v Radě EU. Lídři spolu hovořili o energetické bezpečnosti, o podpoře jaderné energie a o snížení energetické závislosti na Rusku.

"Výraznou část našeho setkání tvořily i otázky, které intenzivně zajímají Českou republiku i Francii, jako je třeba otázka energetické bezpečnosti. To je důležité téma pro Českou republiku, je to důležité téma i pro Evropu. Tady máme jednu společnou strategickou věc, a to je podpora jaderné energetiky a jejího rozvoje," poznamenal český premiér.

Fiala s Macronem společně vystoupili před novináři ještě před začátkem bilaterálního jednání. Macron úvod svého vystoupení věnoval válce na Ukrajině, pro kterou se podle něj rozhodlo Rusko a která mění současnou Evropu. Česku přitom poděkoval za podporu, kterou poskytuje Ukrajincům, a za přijetí 350.000 ukrajinských uprchlíků. Z obranných témat připomněl společné vojenské posádky českých a francouzských vojáků v Estonsku a řekl, že Francie i do budoucna s Českem počítá. Nad rámec očekávaných témat zmínil Macron západní Balkán a pokračování partnerství Evropy s Afrikou.

Fiala řekl, že se chce ve spolupráci s Francií zaměřit na tři oblasti: na zajištění energetické bezpečnosti bez závislosti na Rusku, na obranu a na budování vysokorychlostní železnice, při kterém by Česko rádo využilo francouzských zkušeností. Český premiér zdůraznil historii strategického partnerství obou zemí, uvítal svou první bilaterální schůzku s Macronem a vyjádřil přesvědčení, že předsednictví EU posílí česko-francouzské vztahy.

"Francouzské předsednictví mělo mnoho výzev, některé nešlo předvídat, způsobila je válka na Ukrajině. Francie se jich zhostila s velkým úspěchem. Za největší úspěch považuji sjednocení Evropy na jednotných postojích a na protiruských sankcích," řekl Fiala.

Na Fialův příjezd čekala před Elysejským palácem čestná stráž ve slavnostních uniformách se šavlemi, v bílých rukavicích a v přilbách. Nad oběma státníky, kteří se oslovili křestními jmény a tykali si, vlály vlajky Francie a EU.