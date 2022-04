Fiala s Dudou považují za prioritu energetickou bezpečnost

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) se na dnešním setkání s polským prezidentem Andrzejem Dudou shodl na tom, že prioritou obou zemí je zajištění energetické bezpečnosti. Fiala to po schůzce uvedl na twitteru. Existuje podle něj řada projektů, které mohou posunout česko-polské vztahy na vyšší úroveň a současně zajistit bezpečné dodávky energie pro ČR. Duda se před jednáním s Fialou sešel na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava českého státu poté vyjádřila Polsku plnou podporu po dnešním zastavení dodávek ruského plynu.

Fiala po jednání v Kramářově vile s Dudou uvedl, že si potvrdili odhodlání obou zemí pokračovat v podpoře Ukrajině po ruské vojenské invazi. "Shodli jsme se na nutnosti reagovat na dopady války, se kterými se potýká celá Evropa. Naší prioritou je zajištění energetické bezpečnosti. V tomto ohledu existuje řada projektů, které mají šanci posunout česko-polské vztahy na ještě vyšší úroveň a zároveň zajistit bezpečné dodávky energie pro ČR," napsal Fiala.

Politici probírali aktuální ruské rozhodnutí zastavit dodávky plynu do Polska a Bulharska. Fiala v úterý krok označil za vyhrocování situace a porušení smluv ze strany Ruska. Kabinet podle něj nyní nemá signály, že by hrozilo zastavení dodávek ruského plynu i v ČR. Zeman po jednání s Dudou vyjádřil Polsku plnou podporu.

Česko-polské jednání čeká Fialu i v pátek, kdy zamíří do Varšavy na schůzku s premiérem Mateuszem Morawieckým. Podle úřadu vlády by měli předsedové vlád mluvit o tématech spjatých s konfliktem na Ukrajině, uprchlické vlně či o přechodu Evropy na nový energetický model. Spolu s Morawieckým se Fiala v polovině března vypravil do obléhaného Kyjeva, počátkem února spolu v Praze uzavřeli smlouvu o podmínkách pokračování těžby v dole Turów poblíž českých hranic.

Zeman vyjádřil Polsku podporu po zastavení dodávek ruského plynu

Prezident Miloš Zeman vyjádřil Polsku plnou podporu v problematice zastavení dodávek ruského plynu. Rusové porušili existující smlouvy jak z hlediska termínu, tak z hlediska formy placení. Zeman to řekl na briefingu po jednání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou v Praze. Ten Zemanovi poděkoval za to, že ruské jednání nazval jako agresi proti Ukrajině a že Česko zaujalo ke konfliktu jednoznačné stanovisko. Duda se odpoledne setká i s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Polsko se stalo hlavním obráncem evropských hodnot a profilující zemí v odporu proti ruské agresi na Ukrajině, uvedl Zeman. "Řekl jsem panu prezidentovi, že v době, kdy Brusel kritizoval Polsko, jsem tuto kritiku označil jako vměšování se do vnitřních polských záležitostí," dodal. EU vede s Polskem a Maďarskem několik sporů o porušování unijních hodnot.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Evropská unie oznámila, že chystá společnou reakci. Podle polské i bulharské strany Gazprom porušil uzavřené smlouvy.

Odběratelé v Polsku podle Dudy nepocítí zastavení dodávek plynu z Ruska. S problémem si Polsko poradí i v rámci spolupráce v Evropě, řekl. "Mohu ujistit mé krajany, kteří využívají plyn na topení, vaření nebo na ohřívání vody, že nenastane taková situace, že nebudou mít plyn," řekl Duda.

Zeman označill bilaterální vztahy ČR s Polskem za skvělé. "Myslím si, že až překonáme společným úsilím tuto krizi, která zahrnuje i společnou pomoc ukrajinským uprchlíkům, tak si oddechneme a budeme říkat, že svět je jiný, než byl před touto válkou. A chci věřit, že bude lepší, protože dokážeme společným úsilím, aby agrese nebyla úspěšná," dodal český prezident.

Duda poznamenal, že Polsko, ČR i další země přijímající uprchlíky z Ukrajiny by měly obdržet finanční podporu z Evropské unie. "Je pro mě nepochopitelné, že našim zemím není poskytovaná pomoc evropskými institucemi," kritizoval. Se Zemanem hovořili také o blížícím se summitu NATO v Madridu. Podle Dudy by měla být posílena alianční vojenská přítomnost v Polsku.

Prezidenti mluvili také o kanálu Dunaj-Odra-Labe, který Zeman dlouhodobě podporuje, zatímco vláda Spolu a Pirátů se STAN avizovala zastavení prací na projektu. Podle Dudy by propojení vodních toků umožňovalo především dopravování zboží.