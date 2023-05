Fiala s Bekem a hejtmany probere problémy s přijímačkami na SŠ

Praha - Změny, které by měly odstranit nedostatky v nastavení přijímacích zkoušek na střední školy, probere dnes premiér Petr Fiala (ODS) s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) a zástupci Asociace krajů. Premiér chce podle dřívějšího vyjádření hledat dlouhodobé i krátkodobé řešení problémů, s nimiž se systém potýká, mimo jiné kvůli silným populačním ročníkům. Podobně jako loni je zvlášť v Praze a Středočeském kraji a také v Brně přetlak zájemců o studium na gymnáziích. Změnu by měla podle části politiků přinést digitalizace přihlašování ke studiu. Podle dalších by měl stát současně nastavit limity všeobecného vzdělání.

Ke zkouškám na maturitní obory SŠ se letos přihlásilo rekordních 116.031 dětí. To je o čtvrtinu víc než před šesti lety, kdy se centrálně zadávané zkoušky konaly poprvé. Letos byl i kvůli silnému populačnímu ročníku zájem o středoškolské vzdělání v některých regionech enormní a mnoho žáků devátých tříd zatím nebylo přijato na žádnou školu. Například v Praze v prvním kole zkoušek často neuspěli ani uchazeči, kteří by se se stejným počtem bodů v jiném regionu na požadovanou školu bez potíží dostali.

Mnozí nepřijatí uchazeči měli ještě šanci se dostat na vybranou školu na odvolání, další vkládají naději do druhých kol přijímacího řízení, která školy s volnými místy postupně vyhlašují.

Rodiče školáků sepsali petici a obrátili se na ministra Beka a další politiky otevřeným dopisem, požadují změnu jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. Chtějí digitalizaci přijímacího řízení a zrušení povinnosti pro školy přijímat studenty podle výsledků didaktických testů od státní organizace Cermat.