Fiala: Ruský útok na Ukrajinu byl podobný bod zlomu jako útok na USA v roce 2001

Praha - Útok Ruska na Ukrajinu byl podle premiéra Petra Fialy (ODS) pro svět stejným přelomovým okamžikem jako teroristické útoky v USA v roce 2001. Řekl to dnes při zahájení konference Forum 2000 v Praze. Její součástí je Forum pro Ukrajinu a po Fialově úvodní řeči se ke konferenci přes videohovor připojil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého by měl Západ přijmout další sankce proti Rusku.

"Když vidím číslo 2000 tady všude okolo, cítím nostalgii. Rok 2000 byl symbolem naděje, hleděli jsme do budoucnosti s velkým optimismem," řekl Fiala. Připomněl, že tehdejší dobu má navždy spojenou s českým prezidentem Václavem Havlem, spoluzakladatelem konference Forum 2000. Svět sice v roce 2000 slavil, ne ale nadlouho, neboť teroristé z Al-Káidy přišli s novou hrozbou, a ta dosud nebyla překonána. Byl to šok pro USA, ale také pro Evropu, uvedl.

Současný ruský útok na Ukrajinu je podle Fialy podobný bod zvratu. Připomněl okupaci Krymu v roce 2014 a válku, která začala před půl rokem. Znovu uvrhla Evropu do válečného konfliktu a znovu jsme nuceni čelit zlu, které ohrožuje naši civilizaci, řekl.

Fiala uvedl, že válka na Ukrajině není regionální problém, dotýká se každého. "Jestli Ukrajina, země se 40 miliony lidmi není bezpečná, nikdo není v bezpečí. Musíme myslet na Tchaj-wan, centrální Asii či Afriku," řekl.

Útok Vladimira Putina ale podle něj obnovil spojenectví západních demokracií, NATO se rozšiřuje a je stále silnější, míní český premiér. Evropská unie podle něj dobře pracuje a shoduje se na prioritách a řešeních. Dalším úkolem je ještě prohloubit celkový konsenzus o bezpečnosti, nejen na Západě, ale i s dalšími demokratickými státy, řekl.

Forum pro Ukrajinu se v rámci konference Forum 2000 bude věnovat situaci v zemi napadené Ruskem. Účastníci se budou zabývat poválečnou obnovou Ukrajiny, evropskými perspektivami země nebo problematikou vyšetřování válečných zločinů. Kromě toho se řečníci budou zaobírat například čínskými hrozbami vůči Tchaj-wanu či otázkou budování globální demokratické jednoty a solidarity.

Konference se zúčastní i mnoho zahraničních hostů. Vedle řady šéfů diplomacií včetně ukrajinského ministra Dmytra Kuleby například prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer, novináři, analytici či lidskoprávní aktivisté.

Zelenskyj: Západ musí zavést další sankce proti Rusku

Západ musí zavést další sankční balíčky proti Rusku, týkat by se měly například jaderné energetiky nebo finančnictví. Na zahájení letošního Fora 2000 věnovaného válce na Ukrajině to prostřednictvím internetového přenosu řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Měl by podle něj také vzniknout zvláštní tribunál pro válečné zločiny a EU by měla zakázat ruská propagandistická média.

Zelenskyj na začátku svého vystoupení vzpomenul na události pražského jara a jejich násilné potlačení armádami Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968. Nedostatečná reakce Západu podle něj tehdy promarnila šanci na osvobození zemí sovětského bloku a stála na počátku iluze, že svoboda může být potlačena tanky. "Tato iluze je podstatou invaze Ruska na Ukrajinu. Nyní stojíme před další historickou výzvou, musíme zničit tuto iluzi," řekl prezident.

Dodal, že Ukrajina ve svém boji za svobodu nadále potřebuje podporu, a to v podobě zbraní, munice, peněz a také dalšího tlaku na Rusko. Západ by podle něj měl znemožnit ruským bankám přístup ke globálnímu finančnímu systému a uvalit blokační sankce na ruskou energetiku, ať už v oblasti jádra nebo plynu. "Musíme udělat, co je možné, abychom Rusku znemožnili vydělávat peníze prodejem svých energetických zdrojů," řekl.

Ukrajina podle něj může Evropě dodávat elektřinu a tím napomoci čelit energetické krizi. Prezident dále řekl, že by měl vzniknout zvláštní mezinárodní soudní tribunál pro viníky útoku na Ukrajinu a pachatele válečných zločinů, které se tam dějí na civilním obyvatelstvu. "Teror proti lidem v okupovaných územích je na úrovni, kterou Evropa neviděla od druhé světové války," uvedl. Doplnil, že v Evropě by také neměla dostávat prostor ruská média, která pouze šíří propagandu.

Bez podpory svobodného světa se Ukrajina ve svém boji neobejde, ale nakonec zvítězí, věří prezident. "Nemám žádné pochyby o tom, že svůj boj za svobodu vyhrajeme," řekl.