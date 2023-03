Fiala: Ruské únosy ukrajinských dětí jsou odporné, jsme připraveni jim bránit

Brusel - Země Evropské unie jsou připraveny podílet se na krocích, které by bránily únosům ukrajinských dětí do Ruska a povedou k potrestání jejich strůjců. Před jednáním unijních lídrů v Bruselu to řekl český premiér Petr Fiala, který označil únosy praktikované Moskvou za "mimořádně odporné". Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po čtvrtečním prvním dni summitu prohlásila, že spolu s polským premiérem Mateuszem Morawieckým uspořádá mezinárodní konferenci s cílem získat podporu pro vyhledávaní tisíců unesených dětí a jejich navracení na Ukrajinu.

"Já to pokládám za něco mimořádně odporného. Rusko se tím přibližuje skutečně těm nejhorším režimům, jaké známe z minulosti," řekl dnes novinářům Fiala. Během čtvrtečního jednání lídrů věnovaného válce na Ukrajině podle něj toto téma znělo opakovaně. Šéfka komise vyčíslila počet unesených dětí na 16.200, navrátit se jich podle ní podařilo 300.

"Evropská rada (summit) to velmi silně vnímá. Jsme připraveni se podílet na všech krocích, které tomu zabrání, budou tomu bránit a povedou také k potrestání těch, kteří to dělají," dodal Fiala.

Von der Leyenová hodlá spolu s polským premiérem uspořádat konferenci, na níž chce získat co největší mezinárodní podporu pro pátrání po těchto dětech a jejich návrat do vlasti. Generální tajemník OSN António Guterres, který ve čtvrtek s lídry poobědval, podle německé političky slíbil v této věci spolupráci agentur mezinárodního společenství.

Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal minulý týden kvůli únosům zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Velká většina unijních zemí prosazovala, aby se v závěrech čtvrtečního summitu objevila formulace, že Evropská rada tento krok vítá. S tím podle diplomatů nesouhlasilo Maďarsko, kvůli jehož odporu summit zatykač "vzal na vědomí". Šéf kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána, považovaného mnohými unijními politiky za Putinova spojence, ve čtvrtek uvedl, že Budapešť by ruského vůdce na základě zatykače nezadržela.