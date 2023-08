Fiala: Ruská imperiální politika je největší bezpečnostní hrozbou pro ČR

Praha - Nejvyšší bezpečnostní hrozbou pro Česko je nepřekvapivě ruská imperiální politika, ostražitost je třeba i před kroky Číny, která konflikt na Ukrajině sleduje i s ohledem na své vlastní mocenské ambice. Na zahájení porady českých velvyslanců v zahraničí to dnes v Černínském paláci řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Česko podle předsedy vlády musí pokračovat v civilní i vojenské pomoci Ukrajině a podpoře integrace do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO), zároveň se připravovat na poválečnou obnovu napadené země. Fiala hovořil také o energetické bezpečnosti, jednou z klíčových podmínek energetické nezávislosti je podle něj úplný přechod na americké a francouzské palivo do jaderných elektráren. Podle premiéra vše směřuje k tomu, že se Česko v řádu měsíců bez Ruska v energetice stoprocentně obejde.

"Šance na rychlé vyřešení konfliktu se ukázaly jako malé a stále se ztenčující. Důsledky ruské agrese jsou mnohonásobné a do jisté míry se podepisují i na určité nervozitě, kterou pociťujeme v naší zemi," řekl Fiala. Ruské pokusy o opětovné vytvoření sfér vlivu je třeba zastavit, jinak to povzbudí nejen režim ruského prezidenta Vladimira Putina, ale i další agresory, míní. Česko podle něj musí více než kdy dříve prosazovat své obranné zájmy, posilovat spojenecké vztahy a přispívat ke zmírňování krizí ve světě.

Vývoj války v posledních měsících podle Fialy ukazuje, že situace je komplikovaná. "Dokonce podle řady analytiků hrozí pat a realita zamrzlého konfliktu. Nemyslím si, že toto je scénář, který jedině musíme sledovat, ale i tento scénář musíme mít v hlavě a přemýšlet nad ním při svých strategiích," poznamenal.

Premiér má také za důležité zabránit jakési "únavě z dlouhotrvající situace" ohledně Ukrajiny. Je podle něj potřeba na všech úrovních vysvětlovat, že česká solidarita zachraňuje životy, že je nejen správná, ale i nezbytná z bezpečnostního hlediska.

Energetickou politiku bylo nutné zcela změnit, nejdůležitější bylo skoncovat se závislostí na Rusku, řekl premiér. Česko je podle něj téměř stoprocentně nezávislé na ruském plynu, čeká jej odtržení od ruské ropy, k čemuž je nutné dokončit rozšíření ropovodu TAL. To by podle Fialy mělo být hotové do konce příštího roku. Jednou z klíčových věcí je též úplný přechod na americké a francouzské palivo do jaderných elektráren, doplnil ministerský předseda.

Fiala hovořil také o důležitosti vztahů se spojenci, transatlantické vztahy jsou podle něj nejlepší v historii. Postavení Česka v Evropě pak pomohlo loňské předsednictví v Radě EU, míní. Co se týče kooperace ve Visegrádské skupině, je nutné se podle Fialy soustředit na praktickou spolupráci v době, kdy je politická spolupráce složitější. Za nutný považuje širší středoevropský dialog, například strategickou spolupráci s Německem či posílení vztahů s Rakouskem.

Předseda vlády také uvedl, že se nyní daří mnohem lépe koordinovat zahraniční politiku státu než v minulosti. Projevila se podle něj také změna prezidenta, která umožnila například obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Důležitá je podle něj pozice poradce pro národní bezpečnost, kterou zastává Tomáš Pojar.

Premiér také vyzdvihl potřebnost ekonomické diplomacie. Za nutné má ještě víc posílit obchodní a investiční spolupráci s důvěryhodnými partnery ve světě a aktivně hledat nové příležitosti. "Musíme pomáhat českým společnostem diverzifikovat jejich export a k tomu, aby dokázaly pronikat na nové, dynamické trhy," poznamenal. Při modernizaci české ekonomiky je potřeba investovat do nových technologií v automobilovém průmyslu i do IT technologií včetně umělé inteligence.

Poradu zahájil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který bude mít dopoledne také projev. Politici a velvyslanci nejprve drželi minutu ticha za čtyři v nedávné době zesnulé diplomaty - Martina Povejšila, Kateřinu Fialkovou, Jakuba Dürra a Moniku Studenou.

Černochová: Prioritou české obrany by měl být celospolečenský přístup

Hlavními prioritami obranné strategie Česka by měly být celospolečenský přístup k obraně, zdrojové zajištění a členství v NATO. Nejdůležitější body z obranné strategie, kterou připravuje ministerstvo obrany v návaznosti na bezpečnostní strategii ministerstva zahraničí, dnes představila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v projevu na poradě českých velvyslanců. Obrannou strategii by podle ní vláda měla projednat na podzim.

Černochová v projevu zdůraznila, že obrana je a musí být věcí celé společnosti. Ruský útok na Ukrajinu podle ní podtrhl propojenost různých aspektů klasické vojenské obrany, vnitřní bezpečnosti, energetiky, finančních trhů či obchodu, "Dobré vztahy se zahraničím a úspěšná diplomacie je základem fungování a přežití státu, stejně jako efektivní a bojeschopná armáda," uvedla v projevu. Právě u konfliktu na Ukrajině se podle ní Česku daří komplexní přístup realizovat.

Důležitá je podle Černochové také obranná spolupráce v mezinárodních organizacích, závazek kolektivní obrany NATO podle ní stírá největší tíhu samostatné obrany. Zároveň ale upozornila, že i Češi sami musí v dostatečně míře do společné obrany přispět, dvě procenta HDP na obranu jsou podle ní třeba vnímat jako naprosté minimum. Připomněla, že v červenci NATO přijalo nové regionální plány, ale i tzv. nový model sil. Ten jednotliví spojenci včetně Česka postupně doplňují.

Podle Černochové je nutné soustředit se na obrannou spolupráci s východními sousedy, se Slovenskem, Polskem nebo Pobaltím. Velkou prioritu má ale také rozvíjení spolupráce s USA a Německem. Německo podle ní přebírá větší odpovědnost za obranu na východním křídle aliance, ve spolupráci s ním je podle Černochové velký potenciál ve zdrojování, konkrétně při nákupu tanků Leopard 2A8. U spolupráce s USA ministryně vyzdvihla dojednání obrané dohody DCA, které je podle ní skvělou ukázkou jednotné obrany a diplomatického úsilí.

S projevy dnes na poradě vystoupili také premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), i oni mluvili především o mezinárodní situaci spojené s ruskou agresí na Ukrajině. Odpoledne vystoupí ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, k velvyslancům promluví po bilaterální schůzce s Lipavským.