Fiala: Rozsudek je třeba respektovat, politické zápasy se odehrávají ve volbách

Praha - Rozsudek nezávislého soudu je třeba respektovat, uvedl k dnešnímu rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo ve vyjádření pro ČTK premiér Petr Fiala (ODS). Opravdové politické zápasy se v demokracii odehrávají ve volbách, nikoli v soudních síních, míní. Pražský městský soud bývalého premiéra a prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou nepravomocně osvobodil.

"Rozsudek nezávislého soudu je třeba respektovat. Na mnoho let probíhající případ, který veřejnost sledovala, si každý vytvořil nějaký názor," uvedl Fiala. "Co je ale podstatné: Ty opravdové politické zápasy se v demokracii odehrávají ve volbách, nikoliv v soudních síních," doplnil. Vyzval občany, aby tuto příležitost využili v pátek a v sobotu v prezidentských volbách.

Právní stát podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) stojí na tom, že rozhodnutí justice je respektováno, ať se někomu osobně líbí, nebo nelíbí. "O charakteru pana Babiše si veřejnost udělala názor sama nejen během procesu - veřejně přiznaná lež, chování k vlastní rodině. A svůj osobní soud ať si každý vynese sám, třeba u voleb," dodal Rakušan.

Podle soudce Jana Šotta se v kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, neprokázalo, že by skutek popsaný v obžalobě byl trestným činem. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu může odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Rozsudek podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) prokázal, jak důležité a praktické je ctít presumpci neviny, a to, že trestní právo se nemá a nesmí stát součástí politického diskurzu. "Včetně nezákonně získaných 'informací' ze spisů," napsal na twitteru.

"Rozhodnutí soudu respektuji a nemělo by narušit důvěru občanů v jeho nezávislost. Neměli bychom však zapomínat na rozhodnutí Evropského úřadu pro boj proti podvodům, který konstatoval, že projekt na výstavbu farmy Čapí hnízdo provázelo opakované porušení zákonů," napsala ČTK předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Respektuji a přiznávám, že jsem vlastně rád, že v prezidentských volbách budeme moci v volit kandidáty podle jejich chování bez pachuti obžaloby nebo nepravomocného odsouzení," uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Další z mnoha případů, kdy po dlouhých letech průtahů je občan osvobozen, sdělil ČTK předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Svědčí to podle něj o nefunkční justici, která zasluhuje reformu a zavedení přímé osobní odpovědnosti státních zástupců za způsobené škody, míní. "Podle údajů ministerstva spravedlnosti se v ČR zvyšuje částka vyplacená jako odškodnění nespravedlivě souzeným lidem, což také svědčí o nefunkčnosti stávajícího justičního systému," dodal.

"Vždy jsem říkala, že o vině a nevině rozhoduje jen soud a že věřím v nezávislost justice," napsala šéfka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová. "Do svědomí by si měli sáhnout ti, kteří Andreje Babiše už dávno odsoudili a vynášeli verdikty místo soudu. Ale neudělají to. Andrej Babiš bude skvělý prezident," dodala.