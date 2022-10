Fiala: Rozpočet na příští rok je krizový a válečný, prioritou je obrana

Praha - Rozpočet na příští rok je rozpočet válečný a krizový. Zajistí bezpečnost i nutné investice a občanům zajistí nadstandardní pomoc. Je výsledkem "doslova krizového managementu". Před poslanci to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS), když představoval návrh rozpočtu na příští rok. Navrhovaný schodek rozpočtu 295 miliard korun je podle něj vyšší, než by si přál. Ujistil však, že vláda nevzdala svůj cíl konsolidovat veřejné finance. Jednou z příčin tohoto schodku jsou podle něj rostoucí výdaje na důchody. Proti letošnímu plánu se zvyšují o 81 miliard korun. Pokud tomu situace bude přát, přijde vláda na jaře s plánem jak růst výdajů státu omezit, dodal.



Vláda se v žádném případě nevzdává jednoho ze svých hlavních cílů, který slíbila voličům i Sněmovně. Je to snižování dluhu a celková konsolidace státních financí, popsal premiér. "Tyto plány jsme byli nuceni posunout a odložit kvůli důsledkům války na Ukrajině. Pokud se ale ekonomická rozpočtová situace v průběhu příštího jara bude vyvíjet alespoň trochu uspokojivě, přijdeme s akčním plánem, jak růst výdajů našeho státu razantně a zcela systematicky krotit," slíbil premiér. "Zdravý a nezadlužený efektivně fungující stát zůstává naším hlavním cílem," prohlásil.

Fiala řekl, že vláda občanům i firmám kompenzuje dopady vysokých cen elektřiny a plynu, platí výdaje spojené s pomocí uprchlíkům, navyšuje investice do vnitřní i vnější bezpečnosti. Rizika, kterým stát čelí, se skokově zvýšila, varoval. "Rusko nás každý den vydírá a my musíme narychlo a draze shánět alternativní suroviny a zajistit České republice dostatek energií na příští roky," řekl premiér. Na pomoc s cenami energií podle něj půjde z rozpočtu celkem 200 miliard korun. Z toho 100 miliard má směřovat na kompenzace za stanovení maximálních cen energií. Zbylá částka pak bude směřovat například na valorizace důchodů, příspěvek na bydlení nebo na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií.

Premiér také řekl, že počty úředníků nerostou, ale naopak klesají. "Netajím se tím, že to není tak rychlé a důsledné jak bychom si přáli,“ podotkl. Ujistil však, že vláda do konce svého mandátu sníží počty úředníků o 13 procent, jak slíbila.

Vláda podle premiéra investuje do strategických oblastí, které zajistí, že se země bude úspěšně rozvíjet. Rozpočet nepřináší dramatické zatížení ekonomiky, výdaje kapitol jsou opodstatněné, dodal.

Sněmovna dnes projednává návrh rozpočtu v prvním čtení. Má schvalovat jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje a schodek.

Stanjura: Nedostatek plynu na zimu nehrozí, zásobníky jsou plné z 95 procent

Česko bude mít dostatek plynu na zimu a nehrozí tedy úmyslné vypínání některých provozů nebo továren. Zásobníky plynu jsou naplněné téměř z 95 procent, což představuje více než 3,2 miliardy kubických metrů plynu. Ve Sněmovně to dnes při představování návrhu státního rozpočtu na příští rok řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Poslanci dnes projednávají návrh rozpočtu v prvním čtení a mají schvalovat jeho základní parametry včetně navrhovaného schodku 295 miliard korun.

K dobrým zprávám podle Stanjury napomáhá i současné dobré počasí, které snižuje spotřebu plynu v celé Evropě. Ministr také uvedl, že válka na Ukrajině i odvetné sankce vůči Rusku a Bělorusku mají dopad na stav evropských ekonomik i stav jejich veřejných financí. Zdůraznil, že téměř všechny rozpočty členských zemí jsou pod tlakem na výdaje vyvolané vysokými cenami energií i vysokou inflací. Dodal však, že Česko už není mezi členskými státy s nejvyšší inflaci, a očekává, že bude patřit mezi první země, kde bude inflace klesat.

Vláda v návrhu rozpočtu předpokládá, že průměrný růst spotřebitelských cen v příštím roce zpomalí proti letošku zhruba na polovinu. Průměrná inflace by měla klesnout z letošních 16,2 procenta na 8,8 procenta. Reálný růst ekonomiky má zpomalit z 2,2 na 1,1 procenta. Návrh rozpočtu počítá s příjmy 1,928 bilionu korun a s výdaji 2,223 bilionu korun.

Rozpočet počítá i s příjmy z daně z neočekávaných zisků, která ale ještě není schválená. Sněmovna by ji měla schvalovat příští pátek. Vláda podle Stanjury předpokládá, že příslušný zákon Parlament stihne schválit ještě před schvalováním rozpočtu ve třetím čtení. Sněmovna by ho měla schvalovat na konci listopadu.

Stanjura uvedl, že průměrný důchod nyní činí 18.350 korun, příští rok vzroste na 19.500 korun a o rok později dosáhne podle nynějších předpokladů 20.265 korun.

Výdaje na investice by měly činit podle Stanjury asi 203 miliard korun. Ze státního rozpočtu půjde o 127 miliard Kč, dosud nejvyšší částku, a z evropských zdrojů o 76 miliard korun. Poměr národních a evropských peněz se podle ministra v porovnání s předchozími léty obrací. "Podařilo se zachovat investiční aktivitu státu," řekl. Zdůraznil, že vláda dává do rozpočtu pouze takové investice, které jsou realizovatelné.

Schillerová (ANO): Rozpočet je plný kontroverzí, schodek neodpovídá realitě

Vládní návrh státního rozpočtu na příští rok je podle předsedkyně poslanců opozičního ANO Aleny Schillerové plný kontroverzí a navrhovaný schodek 295 miliard korun neodpovídá realitě.Bývalá ministryně financí Schillerová v dnešním úvodním kole sněmovního projednávání návrhu také řekla, že kabinet nepřichází s žádným řešením snižování strukturálního schodku, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu.

Na příjmové straně podle Schillerové pomáhá kabinetu inflace, kterou vláda podle ní "nechala utrhnout ze řetězu". Bývalá ministryně financí také upozornila na to, že očekávané příjmy celkem za 150 miliard korun nejsou kryty platnou legislativou. "Je to v rozporu s běžným procesem přípravy návrhu státního rozpočtu," míní Schillerová. K těmto penězům patří i předpokládaných 85 miliard korun z daně z mimořádných zisků. Předsedkyně frakce ANO v této souvislosti poukazovala na to, že koalice se zatím nedokázala shodnout na konečných parametrech této daně, mluvila o "chaosu a parodii v přímém přenosu". V případě výdajů se Schillerová pozastavila nad snížením podílu peněz na výzkum, vývoj a inovace.

Předložený návrh rozpočtu by si podle ní zasloužil vrácení kabinetu k přepracování. Schillerová ale uvedla, že takový požadavek ve Sněmovně nepředloží, protože vzhledem ke koaliční většině by byl jen politickým gestem.

"V celé řadě položek barvíme trávu nazeleno," komentoval návrh rozpočtu místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček. Ve výdajích podle něj vláda používá triky. Schodek podle něj měla vláda přiznat vyšší a upravit ho až po schválení příslušných zákonů.