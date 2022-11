Fiala: Rozhodnutí, zda pomáhat Ukrajině, bylo velmi jednoduché

Praha - Rozhodnutí, zda pomáhat Ukrajině po ruské agresi, bylo jednoduché. Hodnoty svobody a nezávislosti vysoce převyšují náklady a rizika, řekl premiér Petr Fiala (ODS) na zahájení konference Kam kráčíš, Česko/Evropo 2022. Uvedl také, že v době několika krizí zároveň je sociální smír a pomoc potřebným důležitější než rychlé snižování státního dluhu.

Fiala v projevu vyzdvihoval tezi, že dobrá politika je zároveň vždy politikou hodnotovou. Velká a důležitá rozhodnutí v moderní historii podle něj byla postavena na hodnotách ,na kterých se politické společenství shodlo. Příkladem je vstup České republiky do Severoatlantické aliance a Evropské unie, řekl.

Společnost je podle něj ale dlouhodobě rozdělena, příkladem jsou rozdíly mezi městy a venkovem nebo nerovnoměrné výsledky ve vzdělání. "Veřejný prostor se rozpadá do různých sociálních bublin, a to má potom dopad i na politiku a náladu ve společnosti," míní. Ukázalo se to podle premiéra při koronavirové pandemii.

Každá nová krize je při takovém stavu společnosti nebezpečná, uvedl předseda vlády. Lidi často nutí k soustředění na zajištění materiálních věcí na úkor hodnotových potřeb, což ale může fungovat jen krátkodobě, míní Fiala.

Za důležitý považuje dialog. Lidé z různých společenských skupin podle Fialy také snadno zjistí, že jsou si podobní, když jsou konfrontováni s něčím výrazně odlišným. "Česká, evropská nebo západní identita je dnes pro nás mnohem zřetelnější díky tomu, že jsme konfrontováni s ruským barbarstvím," řekl.

Současné krize - bezpečnostní, ekonomická, finanční i energetická - podle Fialy zdůrazňují hodnoty, na které nelze zapomínat. První je svoboda, jejíž křehkost a cenu ukazuje ukrajinský boj proti ruské agresi, uvedl. "Rozhodnutí, zda pomáhat Ukrajině, bylo velmi jednoduché. Hodnota svobody a nezávislosti vysoce převyšuje náklady a rizika, která jsou s touto pomocí spojena. Mimo jiné i proto, že ukrajinská svoboda je přímo propojena s naší. V tomto případě plně platí teze o nedělitelnosti svobody," konstatoval.

Další důležitou hodnotou je podle Fialy solidarita. Na společnost dopadá energetická krize a inflace, což vládu nutí do jisté míry upravit či přehodnotit některé plánované reformy a cíle. Kdyby stát trval na tom, že rozpočtová odpovědnost je to absolutně nejdůležitější a nic jiného není podstatné, nebyla by to odpovědná politika, řekl ministerský předseda. "Právě v této chvíli je sociální smír a pomoc potřebným důležitější než rychlé snižování státního dluhu," uvedl. Ocenil také solidaritu českých občanů vůči ukrajinským uprchlíkům.

Za třetí v krizi důležitou hodnotu považuje odpovědnost. Zmínil české předsednictví v Radě EU, které znamená, že Česko muselo vzít odpovědnost nejen za sebe, ale také za vývoj v Evropě. "Mysleli jsme na to při řešení migrační krize, jednání o kompromisech v energetické krizi nebo při organizování pomoci Ukrajině a sankcí proti Rusku," uvedl. S jistou opatrností podle Fialy lze říct, že Česko obstálo.

Program konference: 9:00 – 9:15

​Zahájení Lenka Černá , generální ředitelka a předsedkyně představenstva, mediální dům Economia

, generální ředitelka a předsedkyně představenstva, mediální dům Economia Ivan Hodáč , předseda dozorčí rady / zakladatel, Aspen Institute CE

, předseda dozorčí rady / zakladatel, Aspen Institute CE Milan Vašina, výkonný ředitel, Aspen Institute CE 9:15 – 9:30

Hodnotový leadership Hlavní projev: Petr Fiala, předseda vlády České republiky 9:30 – 10:20

Hodnotový leadership: Role hodnot v bouřlivé době Úvodní video: Pavol Kosnáč, ředitel, DEKK Inštitút / vědecký pracovník, Masarykova univerzita Hlavní projev: Andrej Kiska , bývalý prezident Slovenské republiky

, bývalý prezident Slovenské republiky Online projev: Alexander Stubb, bývalý předseda vlády Finska 10:45 – 11:45

​Bezpečnost – Inovace: Obrana v době mezistátních konfliktů na strategické úrovni Úvodní video: Daniel Koštoval, bezpečnostní analytik, Pražské centrum transatlantických vztahů V rámci panelové diskuse vystoupí: Jan Jireš, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie, Ministerstvo obrany České republiky

náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie, Ministerstvo obrany České republiky Wojciech Lorenz , vedoucí mezinárodního bezpečnostního programu, Polský institut mezinárodních vztahů

, vedoucí mezinárodního bezpečnostního programu, Polský institut mezinárodních vztahů generálporučík Jaromír Zůna, vojenská diplomacie 13:00 – 14:00

Efektivita státní správy Úvodní video: Dan Svoboda, vedoucí partner, McKinsey & Company Česká republika a Slovensko V rámci panelové diskuse vystoupí: Michal Čermák , partner, McKinsey & Company

, partner, McKinsey & Company Jindřich Fryč , náměstek ministra vnitra pro státní službu

, náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Karlický , ředitel, Rekonstrukce státu

, ředitel, Rekonstrukce státu Vít Rakušan , 1. místopředseda vlády / ministr vnitra České republiky

, 1. místopředseda vlády / ministr vnitra České republiky generálporučík Vladimír Vlček, generální ředitel, Hasičský záchranný sbor Česká republika

generální ředitel, Hasičský záchranný sbor Česká republika Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře, Senát Parlamentu ČR 14:15 – 15:15

Budoucnost pracovního trhu Úvodní video: Jiří Švejcar, partner, Boston Consulting Group V rámci panelové diskuse vystoupí: Tomáš Ervín Dombrovský , analytik pracovního trhu, LMC

, analytik pracovního trhu, LMC Marian Jurečka , místopředseda vlády / ministr práce a sociálních věcí České republiky

, místopředseda vlády / ministr práce a sociálních věcí České republiky Taťána le Moigne , ředitelka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky, Google

, ředitelka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky, Google Jiří Švejcar, partner, Boston Consulting Group 15:30 – 16:30

Vzdělávání: Úspěšné lokální vzdělávací systémy Úvodní video: Daniel Prokop, zakladatel, PAQ Research V rámci panelové diskuse vystoupí: Karel Gargulák , analytik, PAQ Research

, analytik, PAQ Research Jaroslav Jirásko , manažer, Eduzměna Kutnohorsko

, manažer, Eduzměna Kutnohorsko Jiří Nantl , náměstek pro vzdělávání, Jihomoravský kraj

, náměstek pro vzdělávání, Jihomoravský kraj Hana Paverová , projektová manažerka, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Hlučínsko

, projektová manažerka, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Hlučínsko Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, Česká školní inspekce 16:30 – 16:45

Závěrečná doporučení Pavel Řehák , předseda správní rady, Aspen Institute CE / zakladatel, Direct family

, předseda správní rady, Aspen Institute CE / zakladatel, Direct family Milan Vašina, výkonný ředitel, Aspen Institute CE

Výroční konferencí bude provádět Michala Hergetová, která bude také moderovat jednotlivé panely. Konference proběhne v českém a anglickém jazyce a bude zajištěno simultánní tlumočení.

* Změna v programu vyhrazena

Dotazy můžete klást živě přes Sli.do využitím hesla #AspenAnnual.