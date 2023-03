Fiala respektuje, že Pavel se k valorizaci penzí vyjádří až po schůzce s ANO

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) respektuje úmysl prezidenta Petra Pavla sdělit svůj postoj k novele o nižší valorizaci penzí až příští týden po schůzce s opozičním hnutím ANO. Fiala věří, že argumenty vlády pro předpis jsou dostatečně silné. Novinářům to řekl při uvedení Petra Hladíka (KDU-ČSL) do funkce ministra životního prostředí. Penzijní novelu schválily dolní i horní parlamentní komora. K tomu, aby vstoupila v účinnost, musí ji podepsat prezident.

Pavel při schvalování novely nechtěl komentovat, jak se k ní postaví, přislíbil se vyjádřit až po své čtvrteční prezidentské inauguraci. Ve čtvrtek České televizi (ČT) řekl, že stanovisko zveřejní poté, co se příští týden ve středu kvůli novele setká se zástupci opozičního hnutí ANO.

Fiala respektuje, že prezident se chce vyjádřit až po jednání s opozicí. "Věřím, že ty argumenty, které jsme sdělili my, kvůli kterým jsme provedli tuto úpravu, jsou dostatečně silné, abychom prezidenta přesvědčili. Nechávám na prezidentovi, aby sám zvolil termín rozhodnutí, jinak to být ani nemůže," doplnil.

Pavel před schválením v Parlamentu uvedl, že jako občan má pochybnosti o některých aspektech novely, na které upozorňují i odborníci. Do legislativního procesu ale nechtěl svými výroky zasahovat. Ve čtvrtek poznamenal, že by nebylo ani správné, aby ústavní aspekty kolem novely posuzovali politici, ale měli by to dělat ti, kterým to přísluší, tedy Ústavní soud.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo o průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.