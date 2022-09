Fiala: Řešení vysokých cen energií pro průmysl představí vláda ve středu

Praha - Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) připravuje řešení pro průmysl v důsledku vysokých cen energií. Představí ho ve středu po jednání se zástupci odvětví. Fiala to dnes řekl po mimořádném zasedání kabinetu. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) s profesními svazy o vhodných opatřeních pro průmysl jednal už dnes odpoledne.

Svaz průmyslu a dopravy o víkendu uvedl, že nejpozději v říjnu by ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vypsat podporu vytvořenou na základě dočasného krizového rámce, který členským státům umožnil okamžitou pomoc firmám v důsledku drahých energií a protiruských sankcí.

Síkela dnes řekl, že dokončuje podporu pro velké firmy právě na základě dočasného krizového rámce. Obecně se na tom shodl na dnešním jednání se zástupci průmyslu, dodal. Počítá s kompenzacemi poklesu zisku, respektive kompenzacemi způsobených ztrát kvůli drahé elektřině a plynu. Dočasný krizový rámec zatím platí do konce tohoto roku. Síkela věří, že by Evropská komise mohla schválit jeho prodloužení až do konce příštího roku. Vznikl by tak podle něj prostor k vyjednání podpory i pro další podnikatele, kteří na pomoc za stávajících podmínek nedosáhnou.

Mezi hlavní požadavky zaměstnavatelských svazů patří dále dokončení a schválení konkrétního nařízení ke kurzarbeitu a předložení scénářů zajištění dodávek plynu s uvedením postupů a předpokladů, kdy a za jakých podmínek bude přistoupeno k vyhlašování odběrových stupňů. Svaz průmyslu uvedl, že spolu s pomocí podle dočasného krizového rámce je třeba přijmout všechna tato opatření.