Fiala: Prodloužit nouzový stav až do konce května je nutné

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) hájil žádost vlády o sněmovní souhlas s prodloužením nouzového stavu až do konce května v souvislosti se zvládáním příchodu uprchlíků z Ukrajiny. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministerský předseda uvedl, že už nyní je zřejmé, že nejméně do té doby bude stav nouze potřeba. Sněmovna bude o žádosti jednat v úterý. Někteří ústavní právníci zapochybovali o tom, zda je žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o více než 30 dní v souladu s předpisy.

"Poctivě říkáme, že do konce května budeme nouzový stav potřebovat, potom uvidíme co dál," řekl premiér. Je podle něho jasné, že za 30 dnů se vláda s uprchlickou vlnou nevypořádá. "Do Česka přišlo 300.000 lidí během měsíce. Musíme to zvládnout správným způsobem," zdůraznil Fiala. Neobává se toho, že by opozice mohla prodloužení nouzového stavu až do konce května napadnout u Ústavního soudu. Fiala uvedl, že vláda nouzový stav nevyužívá k omezování občanů, je podle něho nutný pro nákupy a pro vytvoření mimořádných podmínek pro vyřešení uprchlické krize.

Vláda zprvu dodala Sněmovně materiál, v němž usnesení sice uvádí žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu do 31. května, v předkládací zprávě se ale psalo o 3. červenci. Zhruba po třech hodinách se ve sněmovním systému objevil opravený dokument. Fiala dnes datum 3. července vysvětloval slovy, že se jednalo o "nějaký dlouhodobý odhad" ministerstva vnitra.

Obdobně jako Fiala argumentovala ohledně prodloužení nouzového stavu až do konce května předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. ""Už dnes víme, že 30 dní na opatření, která potřebujeme, nestačí," řekla dnes v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Rovněž Pekarová Adamová zdůraznila, že stav nouze vyhlášený kvůli uprchlické krizi nemá dopad na české občany.

Předsedkyně sněmovního klubu opozičního ANO Alena Schillerová zopakovala, že poslanci hnutí podporují prodloužení o 30 dnů. "Nechceme dávat bianco šek na 58 dnů," řekla v televizní debatě na Primě. Vláda na rozdíl od koronavirové krize nezavírá provozovny, ale může například vyhlásit pracovní povinnost studentů nebo nařídit provozovatelům ubytovacích zařízení ubytovat běžence. "Kontrola Parlamentu by tam měla být," dodala Schillerová.