Fiala: Pro všechny bude dobré, když kauza Čapí hnízdo dospěje k rozhodnutí

Praha - Pro všechny bude dobré, když kauza Čapí hnízdo dospěje k nějakému rozhodnutí. Ve reakci na podání obžaloby na bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo to dnes ve vyjádření pro ČTK uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Komentovat probíhající řízení nechce, důvěřuje nezávislým soudům.

Vicepremiér, ministr vnitra a předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan považuje obžalobu za první krok vedoucí k pravomocnému rozhodnutí v kauze. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše či předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dostane Babiš možnost kauzu soudu vysvětlit.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch dnes podal obžalobu na Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou (dříve Mayerovou) v kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Případem se bude zabývat Městský soud v Praze.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá. Kauzu Čapí hnízdo pokládá za vykonstruovaný a účelový pokus o svou kriminalizaci a o snahu vystrnadit ho z politiky. Vinu v minulosti odmítla i Nagyová.

"Pro všechny bude dobře, když celá kauza dospěje k nějakému rozhodnutí. Komentovat probíhající řízení nebudu, důvěřuji nezávislým soudům," uvedl premiér Fiala.

"Sněmovna vydala jasný signál, že o vině a nevině má rozhodnout soud. Toto vnímám jako první krok, který tuto kauzu, zatěžující dlouhodobě Českou republiku, dovede do pravomocného rozhodnutí," sdělil Rakušan.

"Konečně závan narovnání podnikatelského prostředí, jak o tom pan poslanec snil, když náhodou spal!" uvedl s odkazem na dřívější Babišovu knihu "O čem sním, když náhodou spím" šéf Pirátů Bartoš. "Andrej Babiš dostane (stejně jako každý další občan v této zemi) možnost obhájit sebe a své činy před nezávislým a spravedlivým soudem. Jakékoliv další komentáře ze strany politiků na toto téma jsou v tuto chvíli zbytečné," napsal ČTK.

Také Pekarová Adamová na twitteru uvedla, že Babiš dostane šanci kauzu vysvětlit soudu. "Už nebude stačit kopání kolem sebe a slova o tom, že se tam máme na ty peníze jet podívat. Kdyby měl sebereflexi, rezignuje na všechny funkce a do rozhodnutí nebude nikam kandidovat," dodala.

"O vině, či nevině musí rozhodnout soud a platí 'padni komu padni'. Myslím, že se uleví všem stranám, když bude v této věci konečně jasno," uvedl pro ČTK předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

Podle Cimbaly nově zjištěný skutkový stav neumožnil vydání jiného rozhodnutí, než je podání obžaloby. "Státní zástupce je vázán zákonem a zásadou obžalovací. V této věci byly splněny zákonné podmínky, které trestní řád spojuje s podáním obžaloby. S otázkou případných pochybností svědčících ve prospěch obžalovaných se musí vypořádat příslušný soud," doplnil mluvčí.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.