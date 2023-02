Fiala přijel na ministerstvo financí, chce jednat o konsolidaci veřejných peněz

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) dnes odpoledne zahájil bilanční návštěvu ministerstva financí. S ministrem Zbyňkem Stanjurou (ODS) chce na zhruba čtyřicetiminutové schůzce hovořit zejména o konsolidaci veřejných financí. Stanjura už dříve uvedl, že chce letos připravit balíček opatření, který by od příštího roku snížil strukturální schodek státního rozpočtu o jedno procento hrubého domácího produktu (HDP), tedy zhruba o 70 miliard korun.

Česko se v posledních letech potýká s velkou strukturální nerovnováhou státního rozpočtu. Loni skončil státní rozpočet deficitem 360,4 miliardy korun, což byl třetí nejhorší výsledek hospodaření po letech 2021 a 2020. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun. Podle prognózy ministerstva financí by letos míra zadlužení Česka měla dosáhnout 45,8 procenta HDP, což je nejvyšší úroveň vůbec.

Jedním ze zvažovaných opatření je podle médií zvýšení odvodu na sociální pojištění pro živnostníky. Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková (KDU-ČSL) České televizi řekla, že na zvýšení odvodu je v koalici shoda. Podle serveru Seznam Zprávy by se odvod měl za tři roky zvýšit o 60 procent.

Proti tomu se ohradil vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). "Zvyšování odvodů OSVČ o 60 procent za Piráty rozhodně nepodporujeme. Pokud by se férově nepřenastavil i systém minimálních odvodů podle výše příjmů, pohřbilo by to živnostníky s menšími příjmy a odrazovalo lidi od podnikání," napsal na twitteru.

Stanjura už dříve uvedl, že ekonomičtí experti vládních stran řeší možné úspory založené na návrzích Národní ekonomické rady vlády (NERV). V médiích se objevovaly informace o možném prodloužení věku odchodu do důchodu, zvýšení některých daní nebo zrušení státní podpory stavebního spoření. Fiala ve středu po jednání vlády řekl, že nyní končí expertní posouzení návrhů a k projednání ho dostanou politici koaličních stran.