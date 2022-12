Fiala pozval všechny premiéry ČR na večeři k 30. výročí samostatného Česka

Praha - Všechny předsedy vlád ČR pozval u příležitosti výročí 30 let samostatné České republiky na slavnostní večeři do Kramářovy vily premiér Petr Fiala (ODS). Setkání se uskuteční v pondělí 2. ledna. ČTK to dnes řekl mluvčí kabinetu Václav Smolka s tím, že premiéři byli pozváni s doprovodem. Po večeři se její aktéři zúčastní koncertu v pražském Rudolfinu, který Úřad vlády ČR připravuje ve spolupráci s Českou filharmonií.

Fiala řídí v pořadí 16. kabinet v historii samostatného Česka. První a druhý vedl v době, kdy předsedal ODS, pozdější prezident Václav Klaus, dvě vlády složili později také Mirek Topolánek (ODS) a Andrej Babiš (ANO). Celkem by tak pozvání mělo patřit tuctu někdejších vrcholných politiků včetně současného prezidenta Miloše Zemana (ČSSD), Stanislav Gross (ČSSD) však před sedmi lety zemřel. Z akce se pak podle serveru Blesk.cz omluvil první úřednický ministerský předseda Josef Tošovský. Celkem by se tak v Kramářově vile mělo sejít deset bývalých a jeden současný premiér.

Fiala má 2. ledna na programu také pravidelný novoroční oběd s prezidentem Zemanem. Tradičně se koná v Lánech.