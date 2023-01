Fiala: Postup ohledně Hladíka ovlivní KDU-ČSL, ale i Zemanův mandát

Praha - Další postup ohledně jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí oznámí premiér Petr Fiala (ODS) až po pátečním zasedání vedení lidovců. Fiala dnes po jednání s ředitelem Vojenského zpravodajství novinářům řekl, že řešení by mohlo zohlednit mimo jiné končící mandát prezidenta Miloše Zemana, který ve středu Hladíkovo jmenování odmítl. Zemana na Hradě vystřídá v březnu prezident, který vzejde z lednových voleb.

Hladík po středečním jednání se Zemanem řekl, že prezident ho není v tuto chvíli připraven jmenovat. Měl přitom dojem, že výhrady, které prezident vznesl, mu vysvětlil. Podle vicepremiéra a šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky se výhrady týkaly například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.

O situaci ve středu jednalo předsednictvo KDU-ČSL, na pátek Jurečka svolal celostátní výbor, který probere další postup. "Zítra bude jednat celostátní vedení KDU-ČSL a přijde s nějakým návrhem. Jsou tu nějaké možnosti, jak postupovat dál. Poté, co se poradí vedení lidovců, tak oznámíme další postup," uvedl dnes Fiala. Je podle něj důležité, aby kolem důležitého ministerstva bylo brzy jasno.

Jurečka ve středu naznačil, že by lidovci mohli vyčkat na postoj příštího prezidenta, který vzejde z lednových voleb. Podobnou věc naznačil dnes Fiala. "Musíme zohledňovat některé skutečnosti, které tu jsou, třeba končící funkční období prezidenta Zemana a některé další faktory. Myslím, že po pátku bude jasněji," řekl.

Ministry podle ústavy vybírá premiér, ne prezident, reagovali lidovci v krajích

Ministry podle Ústavy ČR vybírá premiér, ne prezident. Na středeční rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí tak dnes reagovali krajští představitelé KDU-ČSL oslovení ČTK. Více se k situaci s ohledem na páteční jednání celostátního výboru KDU-ČSL většinou nechtěli vyjadřovat.

Místopředseda krajského výboru lidovců ve Zlínském kraji a senátor Josef Bazala považuje Zemanovo rozhodnutí nejmenovat Hladíka ministrem životního prostředí za překvapivé. "Osobně si myslím, že pan prezident měl dodržet zakotvení ústavy, že pokud premiér navrhne ministra, tak by ho měl jmenovat," řekl dnes ČTK Bazala. Na rozhodnutí prezidenta podle něj mohla mít vliv kauza přidělování městských bytů v Brně, kvůli níž policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři. Zmínil také politiku takzvaného Green Dealu, kterou podle něj Hladík prosazuje a prezident se vůči ní staví kriticky. Čekat s ministerskou nominací Hladíka na nového prezidenta podle Bazaly není namístě. "Strana by si neměla nechat diktovat, koho má navrhnout, pokud to má ve své kompetenci," doplnil Bazala.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) dnes ČTK napsal, že situaci kolem Hladíka bude v pátek řešit celostátní výbor. "Podle ústavy ministry vybírá premiér, ne prezident," poznamenal.

Vysoce postavený politik KDU-ČSL v Brně Filip Leder, který kandidoval do brněnského zastupitelstva jako dvojka za Hladíkem a zároveň se stal starostou městské části Brno-Žabovřesky, míní, že by KDU-ČSL měla na nominaci Hladíka trvat. "Z mého pohledu jako právníka ústava mluví jasně. Prezident na návrh premiéra jmenuje a tečka. Můj názor je, že není ústavním právem pana prezidenta tu nominaci odmítnout. Je to zodpovědnost pana premiéra, koho do té funkce navrhne. Pan prezident do toho nemá z hlediska ústavního pořádku co mluvit," řekl dnes ČTK Leder.

Předseda krajského výboru KDU-ČSL na Vysočině Pavel Janoušek nechtěl situaci ohledně Hladíkova nejmenování komentovat. "Dostali jsme instrukce z vedení, že na to nemáme reagovat. Máme v pátek nějakou poradu, takže zatím se k tomu nebudu vyjadřovat, z doporučení vedení, děkuji za pochopení," řekl dnes ČTK Janoušek.

Jurečka ve středu na twitteru uvedl, že Hladík je kompetentní, nespáchal nic nezákonného, není obviněn ani trestně stíhán. Večer České televizi sdělil, že za nominací Hladíka dál stojí. O dalším postupu bude jednat v pátek odpoledne celostátní výbor KDU-ČSL. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že vzal Zemanovo rozhodnutí na vědomí. O situaci bude s Jurečkou jednat, sdělil ČTK ve středu mluvčí vlády Václav Smolka.

Politologové neočekávají, že by Fiala stáhl návrh na jmenování Hladíka ministrem Politologové oslovení ČTK neočekávají, že by premiér Petr Fiala (ODS) stáhl návrh na jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Prezident Miloš Zeman Hladíkovi ve středu řekl, že k němu má výhrady a zatím není připraven jej do funkce jmenovat. Například podle Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy vláda počká na novou hlavu státu. "To bude asi nejlepší řešení a ministerstvo životního prostředí se kvůli tomu určitě nezboří," uvedl dnes Mlejnek pro ČTK. Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně a Národního institutu SYRI zase míní, že Zeman vystupuje vůči vládě jako opozičně se chovající prezident. Připomněl, že se koncem roku 2021 snažil zablokovat jmenování ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) a ustoupil až po hrozbě kompetenční žalobou Ústavnímu soudu. "Nemyslím, že má prezident nějaké jiné informace než premiér, ale vnímání Petra Hladíka je policejním vyšetřováním znejistělé a prezident toho využil," poznamenal Kopeček. Hladík po středečním jednání se Zemanem na Pražském hradě novinářům řekl, že Zeman má k jeho jmenování výhrady a není v tuto chvíli připraven tak učinit. Měl dojem, že výhrady, které prezident vznesl, mu vysvětlil. Podle vicepremiéra a šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky se výhrady týkaly například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Ani Kopeček však nepředpokládá, že by Fiala a Jurečka návrh stáhli. "Tím by ukázali slabost a byl by to nevhodný precedent do budoucna, který by výrazně oslabil pozici vládní koalice vůči budoucímu prezidentovi," míní. Je podle něj možné, že vláda sáhne po kompetenční žalobě, otázkou však je, zda by Ústavní soud stihl rozhodnout před březnovým koncem Zemanova mandátu. Jurečka už ale naznačil, že v tuto chvíli není příznivcem podávání žaloby, a to hlavně z praktických důvodů. O dalším postupu bude jednat v pátek odpoledne celostátní výbor KDU-ČSL. Premiér Fiala ve středu uvedl, že vzal Zemanovo rozhodnutí na vědomí. O situaci bude s Jurečkou jednat, dá se předpokládat, že k tomu budou mít prostor během dnešní návštěvy Vatikánu, kam zamířili na pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI.