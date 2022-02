Fiala: Pomoc Ukrajině by měla být koordinovaná, aby byla co nejúčinnější

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) poděkoval občanům za spontánní pomoc, kterou v posledních dnech směřují k Ukrajině napadené ruskými vojsky. Po mimořádném jednání vlády uvedl, že děkuje za aktivity určené lidem z Ukrajiny. Současně by chtěl, aby to lidé dělali prostřednictvím humanitárních organizací, v koordinaci tak, aby pomoc byla účinná a někde nevznikal chaos, uvedl.

Vláda v pátek schválila poskytnutí 300 milionů korun na naléhavou humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří musí kvůli ruskému vojenskému vpádu do země opustit své domovy. Ministerstvo vnitra chystá elektronický nástroj, který má nabídky pomoci koordinovat, jedná se o systém, do kterého budou mít přístup samosprávy a stát. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes v České televizi uvedl, že platforma by mohla být připravená dnes nebo v pondělí.

Češi mohou Ukrajině pomoct nabídkou ochranných přileb, neprůstřelných vest či bezpilotních letadel, ale také léků, zdravotnického materiálu či peněz. Na facebooku seznam zveřejnilo v sobotu ukrajinské velvyslanectví v ČR. Zveřejnilo také stránky, na kterých mohou Češi hlásit svoji pomoc uprchlíkům s bydlením či dopravou.

Ve třicítce sbírek na pomoc Ukrajině na portálu Darujme.cz se k sobotě vybralo 100 milionů korun. ČTK to sdělila Hana Morávková z Nadace Via, která dárcovský portál provozuje. Lidé přes něj mohou přispět například do sbírek Charity ČR, organizací ADRA, Post Bellum nebo Člověk v tísni. Člověk v tísni na pomoc zemi, která od čtvrtka čelí ruskému útoku, podle webu k sobotnímu ránu celkově shromáždilo 175 milionů korun, a to včetně příspěvků od drobných dárců přes dárcovský portál. Lidé pomáhají také hmotnými dary, další se vydali na polsko-ukrajinské hranice či na Slovensko s nabídkou dopravy do Česka.