Fiala: Pomoc Ukrajině by měla být koordinovaná, aby byla co nejúčinnější

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) poděkoval občanům za spontánní pomoc, kterou v posledních dnech směřují k Ukrajině napadené ruskými vojsky. Po mimořádném jednání vlády uvedl, že děkuje za aktivity určené lidem z Ukrajiny. Současně by chtěl, aby to lidé dělali prostřednictvím humanitárních organizací, v koordinaci tak, aby pomoc byla účinná a někde nevznikal chaos, uvedl.

Vláda v pátek schválila poskytnutí 300 milionů korun na naléhavou humanitární pomoc pro Ukrajince, kteří musí kvůli ruskému vojenskému vpádu do země opustit své domovy. Ministerstvo vnitra chystá elektronický nástroj, který má nabídky pomoci koordinovat, jedná se o systém, do kterého budou mít přístup samosprávy a stát. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes v České televizi uvedl, že platforma by mohla být připravená dnes nebo v pondělí.

Češi mohou Ukrajině pomoct nabídkou ochranných přileb, neprůstřelných vest či bezpilotních letadel, ale také léků, zdravotnického materiálu či peněz. Na facebooku seznam zveřejnilo v sobotu ukrajinské velvyslanectví v ČR. Zveřejnilo také stránky, na kterých mohou Češi hlásit svoji pomoc uprchlíkům s bydlením či dopravou.

Ve třicítce sbírek na pomoc Ukrajině na portálu Darujme.cz se k sobotě vybralo 100 milionů korun. ČTK to sdělila Hana Morávková z Nadace Via, která dárcovský portál provozuje. Lidé přes něj mohou přispět například do sbírek Charity ČR, organizací ADRA, Post Bellum nebo Člověk v tísni. Člověk v tísni na pomoc zemi, která od čtvrtka čelí ruskému útoku, podle webu k sobotnímu ránu celkově shromáždilo 175 milionů korun, a to včetně příspěvků od drobných dárců přes dárcovský portál. Lidé pomáhají také hmotnými dary, další se vydali na polsko-ukrajinské hranice či na Slovensko s nabídkou dopravy do Česka.

Sbírky pro obyvatele Ukrajiny pořádá několik měst na severu Čech

Materiální i finanční dobročinné sbírky pořádá několik měst i uskupení na severu Čech. Dnes se například koná sbírka před zahájením florbalového utkání v České Lípě, kam mohou lidé přispět třeba spacími pytli, potřebami pro malé děti či teplým oblečením. Další sbírka se koná v Liberci, věci je možné přivézt na stanici hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Materiální sbírky vznikají také v Ústeckém kraji, jednu pořádají například Chomutov a Jirkov, zjistila ČTK.

Od rána volají zájemci, kteří chtějí pomoct válkou zasažené Ukrajině, jedné z koordinátorek sbírky v České Lípě Lucii Šmídové. "Chceme usnadnit příchozím Ukrajincům vstup do naší země. Z Ukrajiny sem k nám jede 500 maminek s dětmi, část tedy věnujeme jim. Něco také odneseme konkrétním subjektům, které věci bezpečně převezou na Ukrajinu," řekla dnes ČTK Šmídová s tím, že obdržené dary budou ještě pečlivě roztříděny.

Florbalisté zřejmě budou pořádat i další sbírky. "Volají nám i lidé, kteří dnes nemohou. Myslím si, že pomoc bude potřeba i v dalších dnech, možná týdnech," doplnila koordinátorka. Další věci mohou lidé přinášet krajským hasičům do Šumavské ulice v Liberci.

V Ústeckém kraji sbírku pořádají ode dneška města Chomutov a Jirkov. Provizorní sklady, kam mohou dárci donést potřebné věci se nachází u zooparku v Chomutově a vedle budovy městského úřadu v Jirkově. Oba sklady budou otevřené denně od 09:00 do 18:00, stojí na webech samospráv. Chomutov založil také sbírkový účet na pomoc Ukrajině. Lidé mohou posílat finanční příspěvky na konto 123-5435900297/0100.

Sbírku uvedli do pohybu lidé z jirkovského nadačního fondu Cesta proti bolesti, kterým zakarpatské ukrajinské úřady oficiální prosbu adresovaly. "Jménem regionální státní správy vás prosíme, zda byste zvážili poskytnutí nezbytné humanitární pomoci při zajištění ubytování a stravování pro osoby přijíždějící do Zakarpatské oblasti," píše se v dopise, který přišel v sobotu ráno. Ještě během dne se podařilo domluvit s městy uvolnění provizorních skladů a sehnat dobrovolníky, kteří budou na místě věci přebírat.

Materiální sbírku pořádá také krajské město Ústí nad Labem. Dárci mohou věci přinášet na magistrát, samospráva žádá zejména o dary v podobě hygienických potřeb hlavně pro ženy, potřeby pro děti či léky. "Město je připraveno okamžitě pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny a děkuje EUC klinice za přislíbenou bezplatnou lékařskou péči. O další pomoci bude v pondělí jednat rada města," uvedlo město na svém webu. Radnice také vyzvala majitele hotelů, penzionů i bytů, kteří jsou ochotni poskytnout uprchlíkům ubytování, aby se obrátili s nabídkami na odbor sociálních služeb.