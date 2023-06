Fiala: Polsko a Maďarsko na summitu blokují i text o podpoře běženců z Ukrajiny

Brusel - Česká republika do závěrů nynějšího summitu Evropské unie prosadila formulaci o finanční podpoře zemí přijímajících uprchlíky z Ukrajiny, ale kvůli postoji Polska a Maďarska jsou tyto závěry v ohrožení. Před začátkem druhého dne jednání Evropské rady to v Bruselu řekl český premiér Petr Fiala. Polsko a Maďarsko tak podle něj jdou proti českým zájmům.

Vyjádření šéfa české vlády přišlo poté, co lídři sedmadvacítky dnes kolem 01:00 přerušili debatu o migrační politice, aniž by přijali společné stanovisko. Polský premiér Mateusz Morawiecki a jeho maďarský kolega Viktor Orbán podle médií zablokovali jednání požadavkem, aby se rozhodnutí v této oblasti přijímala jednomyslně. Protestovali tak proti nedávné dohodě většiny členských zemí, která by rozdělovala zátěž spojenou s přijímáním migrantů na všechny členy EU.

"Polsko a Maďarsko odmítá v tuto chvíli prakticky jakýkoliv text, který by zmiňoval migraci. Já to nepovažuju za šťastné," řekl novinářům Fiala před pokračováním jednání. Ti, kdo říkají, že česká vláda má v této věci spolupracovat s uvedenými dvěma zeměmi, podle Fialy "opravdu nevědí, o čem mluví".

"České republice, mně se podařilo dostat do těch závěrů přímo zmínky o tom, že je potřeba podporovat finančně země, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Ale Polsko a Maďarsko blokují celý ten text. Takže fakticky blokují finanční prostředky pro ukrajinské uprchlíky, které bychom mohli dostat," pokračoval.

Evropská rada nicméně v noci na dnešek oznámila závěry přijaté v otázce války na Ukrajině, které obsahují i formulaci o podpoře ukrajinských uprchlíků. Prezidenti a premiéři v dané pasáži slibují "adekvátní a flexibilní finanční podporu členským zemím", které přijaly velký počet Ukrajinců vyhnaných z domovů ruskou válkou.

Summit EU čeká debata o vztazích s Čínou a další dohady o migraci

Debata o tom, jak vyvážit obchodní a bezpečnostní zájmy ve vztazích s Čínou, čeká dnes lídry zemí Evropské unie během druhého dne bruselského summitu. Bavit se budou také o podpoře ekonomik vyrovnávajících se s inflací či mohutnými subvencemi ze strany USA nebo Číny. Na stole budou mít znovu i téma migrace, na jehož společných závěrech se nedokázali shodnout ve čtvrteční sedmihodinové debatě.

Země EU se ve vztahu k Pekingu shodují na tom, že by měl využít svého vlivu a přesvědčit Rusko k ukončení agrese na Ukrajině, což by se mělo objevit i v závěrech jednání. Méně podobné pohledy však mají na to, do jaké míry má být Evropa vůči Číně ostražitá kvůli jejím autoritářským postojům a mocenským ambicím. Řada států hlavně z východního křídla EU prosazuje v bezpečnostních a ekonomických otázkách restriktivnější postoj po vzoru Spojených států, zejména Francie či Německo se ovšem s ohledem na obchodní zájmy staví k regulacím opatrněji. Navrhované závěry hovoří o spolupráci na společných zájmech a zároveň o snižování rizik.

Šéfové států a vlád se vrátí i k tématu migrace, které dominovalo prvnímu dni summitu. Pokusí se shodnout na společných závěrech týkajících se spolupráce se zeměmi původu migrantů a boje proti pašerákům lidí. Ty první den zablokovali premiéři Maďarska a Polska kvůli snaze prosadit svůj postoj, že o migračních tématech by EU měla rozhodovat jednomyslně a ne většinově jako nyní.