Fiala podpořil Pavla, druhé kolo podle něj bude soubojem hodnot

Bystré u Poličky (Svitavsko) - Premiér Petr Fiala vyzval k podpoře bývalého představitele české armády Petra Pavla ve druhém kole prezidentských voleb. Novinářům řekl, že v hlasování mezi Pavlem a bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) půjde o souboj hodnot mezi demokracií, respektem k ústavě a prozápadní orientací proti populismu, lžím a příklonu k Rusku.

Vláda se podle Fialy aktivně nezapojí do kampaně před druhým kolem voleb. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) před prvním kolem oznámila, že nejblíže má k Pavlovi, senátoru Pavlu Fischerovi a bývalé rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové. Trojici dnes Fiala pogratuloval k jejich výsledku i nasazení v kampani.

Vysoká účast podle Fialy ukázala, že občané si uvědomují důležitost voleb. "Je před námi 14 dní další kampaně, bude to nelehký souboj mezi hodnotami. Na jedné straně budou populismus, lži a příklon k Rusku, na druhé demokracie, respekt k ústavě a jasná prozápadní orientace. Budu podporovat ty druhé hodnoty, a proto vyzývám všechny, aby ve druhém kole podpořili Petra Pavla," uvedl Fiala.

Podle Fialy není třeba, aby se vládní strany aktivně zapojovaly do kampaně, protože lidé se rozhodují podle jiných kritérií. Babiš se vymezuje proti kabinetu a využívá k tomu všechny způsoby, které jeho populismus nabízí, dodal předseda vlády. Připomněl, že Babišovo hnutí ANO vyvolalo na dobu mezi prvním a druhým kolem volby sněmovní hlasování o nedůvěře kabinetu. "To všechno ve výsledku účinné nebude. Už první kolo ukazuje, že čeští občané vědí, o co jde," řekl.

Dobrou zprávou je podle Fialy nižší volební výsledek kandidáta SPD Jaroslava Bašty, který získal kolem 4,5 procenta hlasů. "Ukázalo se, že kandidát, jehož jediným programem byl prezidentský protiústavní puč, nezískal podporu občanů. Je to dobrá zpráva, že občané nepodporují krajnosti a politické experimenty," uvedl.

Zisk Nerudové a Fischera označil za úctyhodný. "Celé to ukazuje na správnost postupu Spolu, že jsme nepřišli s nějakým kandidátem, kterého bychom podporovali jen proto, že nosí náš dres," uvedl. Česko má podle něj nyní šanci porazit populismus.