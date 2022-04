Fiala podpoří žádost Černochové o zvýšení rozpočtu obrany o 1,4 mld. Kč

Ostrava - Premiér Petr Fiala podpoří žádost ministryně obrany Jany Černochové (oba ODS) o zvýšení rozpočtu obrany o 1,4 miliardy korun, "Je to první konkrétní krok v rámci našeho záměru zvýšit investice do obrany o 48 mld. v příštích třech letech," napsal Fiala ČTK. Doplnil, že do obranyschopnosti Česka musí jeho kabinet investovat více než předchozí vlády a že je to i součástí jeho programového prohlášení. Černochová požádala o zvýšení rozpočtu na urgentní nákupy vojenského vybavení tento týden ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS).

"Díky zapojení domácích firem je to zároveň podpora českého průmyslu, naší ekonomiky a zaměstnanosti," uvedl předseda vlády ke zvýšení rozpočtu. Černochová ČTK při návštěvě Washingtonu řekla, že obrana vyčlení ze svého rozpočtu dalších asi 1,4 miliardy korun, celkem tak podle její ekonomické náměstkyně Blanky Cupákové půjde na urgentní nákupy asi 2,8 miliardy korun. Za většinu peněz budou pořízeny nákladní automobily Tatra.

Zástupci vlády už dřív avizovali, že pokud bude ministerstvo obrany kvůli zhoršené bezpečnostní situaci po ruské agresi na Ukrajině potřebovat přidat peníze, vláda bude připravena úřadu vyjít vstříc. Poslanci na žádost Černochové při schvalování rozpočtu na letošní rok původně vládou předložený návrh zvýšili o miliardu korun na 89,15 miliardy korun. Peníze ministerstvo použilo na nákup ručních palných zbraní.

Stanjura připravuje novelu zákona o rozpočtu. Počátkem dubna uvedl, že v souvislosti s konfliktem na Ukrajině bude potřeba urychlit nárůst výdajů na obranu tak, aby Česko dvou procent HDP dosáhlo dříve než v roce 2025. "Letos by mohlo jít až 14 miliard korun navíc do rozpočtu obrany," uvedl tehdy. Vláda počátkem dubna schválila urychlení nákupu vojenského materiálu a některých modernizačních projektů v letech 2022 až 2024 v celkové výši 48 miliard korun.

V současné době má ministerstvo podle Cupákové možnost urychleně nakoupit vojenský materiál za 2,8 miliardy korun, většinou jde o nákladní vozy Tatra. Úřad proto provedl revizi svého rozpočtu. Z různých položek může na urgentní nákupy uvolnit 1,4 miliardy korun. O zbytek peněz ve výši asi 1,36 miliardy korun pak požádal ministerstvo financí. Uvolnění peněz bude muset schválit vláda. Podle Cupákové je domluveno s kopřivnickým výrobcem, že je schopen slíbená vozidla dodat ještě letos.

I kvůli krizi na Ukrajině se vystupňoval tlak, aby členské státy NATO co nejdříve vydávaly na svou obranu slíbená dvě procenta HDP. Česká vláda se již dříve zavázala tohoto cíle dosáhnout v roce 2025. Ministerstvo obrany dlouhodobě upozorňuje, že významné zbrojní zakázky je obtížné připravit v krátké době a čerpání rozpočtu tak nelze z roku na rok podstatně zvýšit.