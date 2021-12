Fiala podle Zemana garantoval, že Lipavský bude jednat podle programu vlády

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) prezidentu Miloši Zemanovi osobně garantoval, že nový ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) bude jednat v souladu s programovým prohlášením. Prezident tím dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima NEWS zdůvodnil, proč nakonec i přes výhrady Lipavského jmenoval. První místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že se při dohodě o jmenování vlády se Zemanem nekšeftovalo s žádnými personáliemi.

"Na naší poslední schůzce mi Petr Fiala nabídl osobní garanci, že pan Lipavský se bude chovat v souladu s vládním programovým prohlášením, což konkrétně znamená strategické partnerství s Izraelem a podporu visegrádské spolupráci. To byly dva body, které jsem vyčítal panu Lipavskému," řekl Zeman.

Kromě toho měl k bývalému pirátskému poslanci kvůli podle Zemana nízké kvalifikaci a kvůli návrhu, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na českém území. Prezident řekl, že ho Fiala ujistil, že se v Česku neuskuteční. Považuje to za Lipavského "šílený nápad".

"Osobní garance předsedy vlády má svoji váhu. Přiznávám se, že kdyby tato garance nebyla, tak bych i nadále odmítal jmenovat pana Lipavského," dodal Zeman.

Zeman původně oznámil, že Lipavského odmítá jmenovat. Fiala ale po pondělní schůzce s hlavou státu překvapivě ohlásil, že prezident jmenuje všechny ministry podle jeho návrhu. Tak také Zeman učinil v pátek na zámku v Lánech.

Rakušan v ČT uvedl, že i předsedové koaličních stran byli překvapeni, že nakonec dojde ke jmenování vlády jako celku. Vyloučil, že by za tím byla dohoda o některých personáliích, například o Michalu Koudelkovi, který je nyní pověřen zastupováním na pozici ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) do doby jmenování nového šéfa.

Zeman je ke Koudelkovi kritický, strany nové vlády naopak dříve deklarovaly, že by měl Koudelka být do funkce ředitele opět jmenován. Podle Rakušana zatím není jasné, kdy přesně se tím bude kabinet zabývat, považuje za nutné ale situaci vyřešit co nejdříve. "BIS má mít řádně jmenovaného ředitele, nikoli pouze pověřeného. To vždy instituci jako takovou oslabuje," poznamenal.

Při ceremoniálu kancléř Vratislav Mynář Lipavského nejprve nazval magistrem, následně se opravil a uvedl, že je bakalář. Nový ministr v sobotu uvedl, že záležitost nijak neprožívá. "Nevím, ale myslím si, že to bylo jenom přeřeknutí," uvedl dnes prezident v Partii.

Ve zdůvodnění, proč nechtěl Lipavského jmenovat, se Zeman odkázal na informace týdeníku Euro, podle kterého byla jeho závěrečná bakalářská práce hodnocena "nejhorší možnou známkou". "Myslím, že jednoho krásného dne sama vláda uzná, že je zatížena panem Lipavským jako velmi slabým ministrem a že přehodnotí svoje postoje," doplnil prezident.

V minulosti Zeman dočasně pověřil řízením stejného ministerstva Jana Hamáčka (ČSSD), který pouze s maturitou zastával i funkci ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády. Dnes řekl, že i u něj mu absence vysokoškolského titulu vadila, rozdíl ale vidí v působnosti ministrů vnitra a zahraničí.

"Tady jde o ministra zahraničí, který nepůsobí jenom na domácím poli, působí na poli zahraničním a který buď nám dělá ostudu, nebo prestiž. My jsme měli celou řadu dobrých ministrů zahraničí a ve srovnání s nimi mi připadal pan Lipavský jako velmi slabý kus ve stádě," podotkla hlava státu.

Zeman uvedl, že proti ostatním členům nové vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN nic nemá a že se těší na spolupráci s premiérem Fialou, který má prezidentovu důvěru. Během posledního roku svého mandátu nehodlá Zeman systematicky pracovat s dalšími ústavními činiteli ani s ministrem zahraničí, řekl.