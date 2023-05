Fiala: Po úsporném balíčku musí ČR urychlit strategické projekty

Praha - Po prosazení úsporného balíčku a důchodové reformy se bude vláda soustředit na urychlení a realizaci velkých strategických projektů, které potáhnou českou ekonomiku v horizontu dalšího desetiletí. V rozhovoru s ČTK to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Součástí plánu je i zřízení výboru pro strategické investice, o kterém kabinet informoval po svém středečním zasedání.

Změny v důchodovém systému a balíček 58 opatření ke konsolidaci veřejných financí zveřejnil kabinet před dvěma týdny. Fiala při představení plánu nazvaného Česko ve formě řekl, že bez balíčku by byl příští rok schodek rozpočtu o 94 miliard korun vyšší. "Další krok by mělo být soustředit se na urychlení a realizaci velkých strategických projektů," řekl ČTK Fiala.

Je podle něj nutné zajistit projekty, které potáhnou českou ekonomiku v horizontu třeba dalšího desetiletí kupředu. Kabinet kvůli tomu sestaví výbor pro strategické investice, který bude mít za cíl tyto činnosti koordinovat. Formálně vznikne do několika týdnů.

Výbor má řešit například překážky, které se nedají překonat resortně, doplnil Fiala. "Od vysokorychlostních tratí, přes dostavbu jaderné elektrárny, obnovitelné zdroje, zrychlení bytové výstavby až po gigafactory. Prostě všechny ty velké projekty, které budou zlepšovat naši infrastrukturu. Na ty se teď chceme soustředit v druhém kroku Česka ve formě," uvedl.

Z krátkodobých věcí se vláda soustředí například na redukci agend. "To není úkol, který by šlo řešit exekutivně, tam je třeba udělat ve většině případů i legislativní opatření," řekl. Koordinovat práce při rušení zbytečných agend bude úřad vlády.

Ozdravný balíček je podle Fialy záměrně strukturován tak, že větší podíl tvoří škrtání výdajů, nikoliv navyšování příjmů. "Zhruba třetinu tvoří nárůst příjmů, dvě třetiny seškrtání výdajů. To má samozřejmě dlouhodobý efekt i do dalších let," odpověděl premiér na dotaz, zda nynější opatření zajistí nutné úspory i pro další roky, nebo bude nutné připravit podobně obsáhlý balíček opětovně.

Stát chce také ušetřit na zrušených dotacích přes 54 miliard korun. Také to bude mít dopad i v dalších letech, zmínil Fiala. "Máme odvahu poprvé sáhnout do toho, co se nazývá dotační podnikání a opravdu výrazně redukovat dotace, které jdou ziskovým podnikatelským subjektům. To bude mít také pozitivní dopad v dalších letech," řekl.