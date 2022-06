Fiala: PKN Orlen přislíbil investice do české energetiky přes deset miliard Kč

Praha - Polská petrochemická společnost PKN Orlen přislíbila podle premiéra Petra Fialy (ODS) investice do české energetiky přes deset miliard korun. Investice mají souviset mimo jiné s navýšením kapacity výroby. Fiala to dnes uvedl na twitteru. Se zástupci společnost premiér také hovořil o spolupráci při vývoji malých a středních modulárních reaktorů. PKN Orlen patři český Orlen Unipetrol.

"Na jednání se společností PKN Orlen jsme se bavili o několika projektech v oblasti energetiky, ale klíčová byla diskuse o zajištění dostatku ropy a zejména nafty a benzinu pro český trh," uvedl dále Fiala. Orlen podle něj přislíbil také otevřenější informování o své cenové politice.

Petrochemický holding Orlen Unipetrol investuje v ČR pravidelně. Například za první čtvrtletí letošního roku investoval 2,4 miliardy korun, meziročně o jednu miliardu korun více. Za celý loňský rok investoval Orlen Unipetrol 8,5 miliardy korun. Jen za posledních pět let investoval Orlen v Česku celkem přes 43 miliard, každý rok tedy v průměru bezmála devět miliard korun.

Směřovaly do pokračující modernizace výrobních technologií v obou rafinériích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, revitalizace jednotky parciální oxidace vodíku, výstavby nové jednotky na výrobu kapalného uhlovodíku DCPD, výstavby jedenácté krakovací pece etylenové jednotky a rozvoje maloobchodní sítě čerpacích stanic v Česku a na Slovensku.

Kromě Fialy se jednání s PKN Orlen zúčastnili podle mluvčího vlády Václava Smolky také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

"My jsme spolu mluvili na různá témata, PKN Orlen nás ubezpečil, že udělá všechno pro to, aby i při zavedení šestého balíčku sankcí a embarga na ruskou ropu, i po 1. lednu příštího roku, že budou zajišťovat maximální dodávky pohonných hmot do České republiky," řekl ČTK a Českému rozhlasu Síkela.

Zástupci vlády se na jednání podle Síkely dotkli také otázky marží nebo ropovodů. "PKN Orlen například v Polsku velmi transparentně komunikuje to, jak zachází s cenami a jak se ceny vyvíjejí," uvedl Síkela s tím, že by podobná komunikace měla být i v ČR.

"Chápu to správně? PKN Orlen přiznal oproti loňsku 12krát vyšší marže. To znamená, že na prodeji benzínu v ČR vydělává daleko víc než dříve. Místo toho, aby právě o tom premiér jednal s vedením této firmy, tak jim u nás nabídl další byznys," uvedl na twitteru bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Orlen Unipetrol zaměstnává téměř 5000 lidí.