Fiala oznámil kandidáty na ministry, jmenován má být 26. listopadu

Praha - Prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra v nové vládě má být předseda STAN Vít Rakušan, vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí lidovecký šéf Marian Jurečka. Ministerstvo pro místní rozvoj by měl vést vicepremiér pro digitalizaci, předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zdravotnictví má připadnout Vlastimilu Válkovi (TOP 09), jenž má být též vicepremiérem. Po dnešním setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Ústřední vojenské nemocnici to oznámil předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala.

Fotogalerie

Finance by měl vést první místopředseda a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, resort zahraničí bývalý pirátský poslanec Jan Lipavský, školství Petr Gazdík (STAN). Kultura by měla připadnout poslanci ODS a plzeňskému primátorovi Martinu Baxovi, spravedlnost bývalému ministrovi Pavlu Blažkovi (ODS), resort průmyslu a obchodu místopředsedovi STAN Věslavu Michalikovi.

Ministrem zemědělství má být nominant KDU-ČSL a starosta Těšetic na Znojemsku Zdeněk Nekula, ministryní obrany poslankyně Jana Černochová (ODS) a ministrem dopravy místopředseda ODS a starosta Líbeznic u Prahy Martin Kupka.

Ministryní životního prostředí by se měla za lidovce stát senátorka Anna Hubáčková, ministrem pro EU má být za STAN předseda senátního evropského výboru Mikuláš Bek, ministryní pro vědu poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová, legislativu má vést nominant Pirátů, advokát Michal Šalomoun.

Zeman Fialu informoval, že by měl být jmenován do funkce předsedy vlády v pátek 26. listopadu na zámku v Lánech. Poté se chce prezident zhruba v deseti dnech setkat se všemi kandidáty na ministry, pak by mohla být jmenována vláda jako celek, řekl Fiala. Předpokládá, že by tomu tak mohlo být do tří týdnů.

K jednomu z kandidátů na ministra má podle něj prezident výhrady. Jméno Fiala nechtěl novinářům sdělit. Není připraven uvažovat o náhradníkovi, seznam členů vlády je podle šéfa ODS kvalitní.